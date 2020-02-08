Plastik cerrahlar Gaziantep'te bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Plastik cerrahlar Gaziantep'te bir araya geldi - Son Dakika

Plastik cerrahlar Gaziantep'te bir araya geldi

6 saat önce

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ile Dudak Damak Yarıkları Derneği iş birliğinde Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Gaziantep'te yapıldı.

Plastik cerrahlar Gaziantep'te bir araya geldi, System.String[]

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) ile Dudak Damak Yarıkları Derneği iş birliğinde Doğu Akdeniz Bölge Toplantısı, Gaziantep'te yapıldı.

Bölge toplantısı kapsamında bir araya gelen cerrahlar, dudak damak yarıkları, en sık görülen doğumsal anormalliklerle ilgili yeni teknikler ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

TPRECD Yönetim Kurulu Üyesi ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekeriya Tosun, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde düzenlenen toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bebeklerdeki dudak yarığının 18. aydan önce mutlaka ameliyat edilmesi gerektiğini, yoksa çocuğun konuşamayacağını söyledi.

Nadir de olsa bazı ailelerin, çocukların ameliyatı kaldıramayacağı endişesini taşıdığını dile getiren Tosun, bu nedenle işlemin geciktiğini ve bunun kişide ömür boyu konuşma yetisi kaybına yol açtığını ifade etti.

Okul öncesi yaşta dudak ve damak ameliyatlarının tamamlanması gerektiğini vurgulayan Tosun, "Dudak ve damak yarığı sebebiyle yüzde büyüme ve gelişme geriliği olabiliyor. Bu durumda bu alanlara yönelik ilave ameliyatlar gerekebiliyor. 20'li yaşlara kadar süren bir tedavi gerektirir. Aileler sabırla çocuklarının takip ve tedavilerini yaptırdıklarında oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır. Kişi topluma sağlıklı bir birey olarak kazandırılmaktadır." dedi.

Tosun, gebelikte vitamin eksikliği, sigara ve bilinçsiz ilaç kullanımı, radyasyon gibi etkenlerin dudak ve damak yarıklarına neden olabileceğini belirtti.

Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Metin Yavuz da her doğumdan yaklaşık binde birinde dudak damak yarığı görüldüğünü anlattı.

Dudak damak yarığının anne karnında tespit edilebildiğini belirten Yavuz, bu dönemde ailelerin iyi bilgilendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Doğumdan sonraki ilk 2 ay bebeğin damak, diş kemeri ve burnunun şekillendirilmesi için ortodontik tedaviler yapıldığını anlatan Yavuz, "3. ay civarı plastik cerrahlarca dudak yarığı ameliyat edilerek, dudağın ayrık olan görüntüsü tedavi ediliyor. Böylece beslenme ve konuşma fonksiyonlarının yerine getirilmesi sağlanıyor." diye konuştu.

Hacettepe, Selçuk, Çukurova ve Gaziantep üniversitelerinden öğretim üyelerinin katıldığı toplantı, yarın sona erecek.

Gaziantep, Plastik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:22 Kaynak: AA
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