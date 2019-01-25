Plastik Ekonomisini Dönüştürmek" Oturumu

Coca-Cola'nın Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, tüketici ürünleri endüstrisinin "döngüsel bir ekonomi" için çalıştığını belirterek "Tüm plastik ürünleri toplama ve yeniden kullanma üzerinde çalışıyoruz.

Coca-Cola'nın Üst Yöneticisi (CEO) James Quincey, tüketici ürünleri endüstrisinin "döngüsel bir ekonomi" için çalıştığını belirterek "Tüm plastik ürünleri toplama ve yeniden kullanma üzerinde çalışıyoruz." dedi.



Quincey, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) çerçevesinde gerçekleştirilen "Plastik Ekonomisini Dönüştürmek" oturumunda konuştu.



Coca-Cola ve diğer içecek şirketleri için sorunun "su kullanımı" ve "ambalajlama" olduğunu ifade eden Quincey, plastik sorununu çözmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Quincey, "Endüstri, kolay satın alınan ve kullanılan ürünler sunuyor. Şimdi kullanılan plastiklerin geri alınıp yeniden kullanılmasının kolaylaştırılması gerekiyor." dedi.



AB'ye üye ülkelerin 2025 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ının geri dönüşümünü sağlamakla yükümlü olmasının endüstrinin plastik geri dönüşümü çalışmalarına "aciliyet" getirdiğini dile getiren Quincey, "Strateji, her bir plastik şişeye bir değer vermeyi ve tüketiciyi onu geri getirmeye teşvik etmeyi içermelidir. Bu, bazı ülkelerde başarıyla yapıldı." diye konuştu.



Quincey, tüketici ürünleri endüstrisinin "döngüsel bir ekonomi" için çalıştığını anlatarak "Coca-Cola olarak tüm plastik ürünleri toplama ve yeniden kullanma üzerinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



"Bazı müşteriler daha çevre dostu çözümler için para ödemeye hazır"



Pepsico Üst Yöneticisi Ramon Laguarta da tüketici ürünleri şirketlerindeki çok sayıda yöneticinin, plastiklerin toplanıp tekrar kullanılması gerektiğine inandığını belirterek "Hepimiz babayız ve bir gün büyükbaba olacağız. Burada sivil toplum kuruluşları büyük rol oynuyor." dedi.



Laguarta, döngüsel bir ekonomi için inovasyonun ve teknolojinin önemine işaret ederek ambalajlamada biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin kullanılabileceğini söyledi.



Tüketicilerin "plastik sorunundan" giderek daha fazla endişe duymaya başladığını vurgulayan Laguarta, bazı müşterilerin daha çevre dostu çözümler için para ödemeye hazır olduğunu ifade etti.



The Dow Chemical Company Üst Yöneticisi (CEO) Jim Fitterling de plastik kirliliği sorununun, atık yönetimi alanında hiçbir altyapının bulunmadığı gelişmekte olan ülkelerde ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çekti.



- "Fransa döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirdi"



Fransa Ekoloji ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Brune Poirson, Fransa'nın geri dönüşüm konusunda bazı AB üyelerinin gerisinde kaldığını belirterek "Fakat döngüsel ekonomiyi öncelikli hale getirdik." dedi.



Poirson, ülkesinin döngüsel ekonomi için hazırladığı yol haritasını, "çatal bıçak gibi tek kullanımlık plastiği yasaklamak" ve "şirketleri, geri dönüşümü mümkün olan plastik kullanmaya teşvik etmek" olarak açıkladı.



Amaç doğal kaynakları az tüketmek



Döngüsel ekonomi yaygın olarak, geri dönüşüm yaparak atık maddelerin ekonomiye yeniden kazandırılmasını sağlamak olarak tanımlanıyor. Bununla doğal kaynakları daha az tüketilmesi ve ekonomik kazanç sağlanması amaçlanıyor.

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