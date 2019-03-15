Son Dakika Haberleri: Plastik Fabrikası Alevlere Teslim Oldu

Plastik Fabrikası Alevlere Teslim Oldu

23 dakika önce

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Plastik Fabrikası Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Diyarbakır- Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. 2 işçinin dumandan etkilendiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri metrelerce yüksekliğe ulaşan yangını söndürmek için seferber oldu. Gece vardiyasında çalışan 10 işçiden 2'sinin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Elazığ, Diyarbakır, Organize Sanayi Bölgesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlenmek İsteyen Fabrika İşçisi İnternet Üzerinden Tanıştığı Kadına 100 Bin Lirasını Kaptırdı Otostop Çeken Kadını Araca Aldı, Sonrası Korkunç!

Son Dakika! Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor Ankara'daki Kargo Şirketinden Gelen Koku AFAD Ekiplerini Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 00:29:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plastik Fabrikası Alevlere Teslim Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]