Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

29.05.2022 11:18

Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı Plastik fabrikasının depo bölümü alev alev yandı, 1 işçi dumandan etkilendi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı.

Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Plastik fabrikasının depo bölümü alev alev yandı, 1 işçi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Pelitli Mahallesi'ndeki plastik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm fabrikayı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri ise fabrika ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 1 fabrika işçisi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın sebebiyle fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
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GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN GEBZE DE PLASTİK FABRİKASINDA YANGIN
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Plastik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika


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