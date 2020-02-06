Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki OSB'de çocuk parkları için oyuncak üreten bir plastik firmasının üretim tesisinde yangın çıktı.

Çalışanların ihbarıyla bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumandan etkilenen bir kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin 22 personel, 9 araç ve 3 su tankeri ile müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Vali Deniz olay yerine geldi

Manisa Valisi Ahmet Deniz, yangının yaşandığı fabrikaya gelerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Deniz, burada yaptığı açıklamada, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "İlk aldığımız bilgiye göre kaynak işlemi sırasında, polyesterin üzerine düşen kıvılcım yangına sebep olmuş. Şu anda tamamen söndürüldü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Herkese geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Organize Sanayi Bölgesi, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:02 Kaynak: AA
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