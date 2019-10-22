Son Dakika Haberleri: Plastik fabrikasında yangın
Son Dakika Güncel Plastik fabrikasında yangın

Plastik fabrikasında yangın

41 dakika önce

Adana'da bir plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir plastik fabrikasının depo kısmında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir plastik fabrikasının depo kısmından dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucu iş yerinin deposunda hasar meydana geldi.

Plastik fabrikasında yangın

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:03 Kaynak: AA
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