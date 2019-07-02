Son Dakika Haberleri: Plastik fabrikasındaki yangında 20 kişi yaralandı
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Plastik fabrikasındaki yangında 20 kişi yaralandı

48 dakika önce

GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında 20 kişi yaralanırken, yangının kazan dairesinde başladığı belirlendi.

Plastik fabrikasındaki yangında 20 kişi yaralandı, System.String[]
GAZİANTEP (İHA) – Gaziantep'te bir plastik fabrikasında çıkan yangında 20 kişi yaralanırken, yangının kazan dairesinde başladığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir pet ve plastik ambalaj fabrikasının kazan dairesinde yangın çıktı. Kısa sürede fabrikayı saran alevler ve duman nedeniyle toplam 20 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerden 16'sının dumandan etkilendiği öğrenilirken 4 kişinin ise vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda sağlık ekibi tarafından dumandan zehirlenen 16 kişiye olay yerinde müdahale edilirken, yaralanan 4 işçinin ise hastanelere kaldırılarak müşahede altına alındığı öğrenildi.

Havadan görüntülendi

Olayın ardından içeride bulunan işçilerin dışarıya çıkartılarak fabrika boşaltılırken, alevler ise yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:14 Kaynak: İHA
Organize Sanayi Bölgesi, Gaziantep, 3. Sayfa
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