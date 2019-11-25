Son Dakika Haberleri: Plastik geri dönüşüm deposunda yangın (4)
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Plastik geri dönüşüm deposunda yangın (4)

6 saat önce

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

Plastik geri dönüşüm deposunda yangın (4)

İtfaiye, Gökdere, Bornova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:37 Kaynak: AA
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