Plastik geri dönüşüm deposunda yangın (5)
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Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:32 Kaynak: AA
Bornova ilçesindeki bir plastik geri dönüşüm deposunda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangına müdahale edilmesi için bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye İZSU da su tankeri gönderdi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.
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