Plastik Geri Dönüşüm Fabrikasında Çıkan Yangın Söndürüldü
47 dakika önce
Konya'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Konya
'da plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Hikmet Sayım'a ait merkez Karatay
ilçesi Tatlıcak
Mahallesi Hasmavi Sokağı'nda bulunan plastik geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Kısa sürede yayılan alevler, fabrikanın büyük bölümünü etkisi altına aldı.
Dumanı fark eden güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını söndürdü.
Yangının, açık unutulan çay makinesinden çıkmış olabileceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:14 Kaynak: AA
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