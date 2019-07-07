Plastik geri dönüşüm tesisinde yangın (1)
1 saat önce
- Yanan tesisten yükselen duman Söndürme çalışmalarından görüntüler ADANA - Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:37 Kaynak: AA
- Yanan tesisten yükselen duman
Söndürme çalışmalarından görüntüler ADANA - Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesi Yeşiloba Mahallesindeki plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
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