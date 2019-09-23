Plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı
1 saat önce
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi çevresinde plastik hammaddelerinin bulunduğu bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(İHA)
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