Fabrikadan yükselen yoğun duman
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
Çayırova, Kocaeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Plastik imalat atölyesinde yangın - Son Dakika
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