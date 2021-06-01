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Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor - Son Dakika

Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor

01.06.2021 18:25

Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor Leylek yavruları kurtarıldı Aydın'ın Söke ilçesindeki leylek yavruları büyümeye başlarken, çevresel atıklarla birlikte etrafa atılan plastik ipler de leylek yavrularını tehdit ediyor.

Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor

Leylek yavruları kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesindeki leylek yavruları büyümeye başlarken, çevresel atıklarla birlikte etrafa atılan plastik ipler de leylek yavrularını tehdit ediyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Aydın'a göç eden leyleklerin, yavruları da büyümeye başladı. Sulak alanları ile birlikte önemli göç alanlarından olan Aydın'ın Söke ilçesinde yavruların büyümesiyle beraber sıkıntılar da başladı. Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik direklerine yuva yapan leyleğin yavrularından birinin kanatlarını kullanamamasını gören Gönül Ünlü, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, leylek yavrularının plastik, ip ve benzer atıkları yutmaya çalışırken zarar gördüğünü tespit etti. Leyleğin kurtarılması için yuvaya çıkan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü leylek yavrularını kurtarırken, vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

"Atıkları yuvaya taşıyorlar"

Leylek yavrularının çevresel atıklardan olumsuz etkilediğine dikkat çeken Sürücü, "Gerek denizde olsun gerekse karada her türlü çevre kirliliğinin yaban hayatına olan olumsuz etkilerini ne yazık ki sürekli olarak görmekteyiz. Denizlerimize atılan plastik poşetlerin deniz kaplumbağaları ve yunusların yaşamlarını tehdit ettiği ve bu yüzden birçok ölüm vakasıyla karşılaşıldığı görülmektedir. Söke'ye bağlı Yeşilköy'den Gönül Ünlü isimli duyarlı bir vatandaş, evinin hemen karşısında bulunan leylek yuvasını izlediğini, birkaç gündür yavrulardan birinin kanatlarını çırpındığını ve ayağa kalkamadığını söyledi. Söke ADM Elektrik Dağıtım Şirketi'ni arayarak yardım istedik. Aracın bomuyla yukarı çıktığımızda, yuvanın her tarafında çöp olduğunu gördük. Leylekler üreme yapmadan önce, yavrularının altına yumuşak olsun diye ot ve saman yerine, doğaya atılan ve taşınması daha kolay olan naylon plastik atıklar, plastik saman ipleri, gübre çuvalları ve eski kıyafetler gibi pek çok atık malzemeyi yuvalarına taşıdıkları bilinmektedir. Yeşilköy'de ki yuvaya da aynı şekilde doğaya atılan atık malzemelerden taşındığını tespit ettik" dedi.

"Çevre kirliliğinin önüne geçmeliyiz"

Yuvada bulunan 3 yavru leylekten birisinin ayağına iplerin dolandığını ifade eden Sürücü; "Ancak yavrulardan birinin çok küçük olduğunu gördük. Küçük olan yavrunun boynuna dolanan ip, başını kaldırmasına engel olduğundan beslenmesini sağlayamamış. Yeterli besin alamadığından da diğerleri gibi gelişmemiş, küçük kalmış. Yaptığımız kontrolde, bir bacağının ipe dolanmış olduğunu, diğer bacağının ise ip nedeniyle bir süre önce kopmuş olduğunu tespit ettik. Özellikle hayvancılık yapan vatandaşların bu konuda duyarlı olması lazım. Bu siyah plastik saman ipleri doğaya atıldığı zaman, sadece bu leylek yavrularına değil, aynı zamanda kendi hayvanlarının buzağıları da bu ipleri yuttuğundan tehdit altındadır. Yapılması gereken, saman balyaları açılırken kesilen plastik iplerin kesinlikle doğaya atılmaması ve çevrede varsa da onların toplanması gerekir. Şimdi bu yavru leylek yaşıyor. Ancak bacaklarından birisi yok. Bakıma muhtaç durumda. Uzun süre aç kalan yavruyu beslenmesini sağladık. Aydın Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürü Egemen İşçan ile görüştük. DKMP leylek yavrusunu alarak, Aydın Adnan Menderes üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürecekler. Burada tedavisine başlanacak. Bu tür vakalar ne yazık ki bu yavruyla bitmeyecek. Bunları bitirmenin yolu, doğaya atılan başta siyah saman ipleri olmak üzere tüm atık malzemelerin toplanması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesidir" dedi.

Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor
Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor
Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor
Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor

Yeşilköy Mahallesi, Plastik, Aydın, GÖÇ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Plastik ipler, yavru leylekleri tehdit ediyor - Son Dakika


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