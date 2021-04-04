TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU - Son Dakika

TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU

04.04.2021 09:34

TRABZON'da 25 yıldır kantin işletmeciliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Muhammet Sağlam (40), 2 yıldan beri plastik şişe kapağı toplayarak, 8 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

TRABZON'da 25 yıldır kantin işletmeciliği ve halk oyunları antrenörlüğü yapan Muhammet Sağlam (40), 2 yıldan beri plastik şişe kapağı toplayarak, 8 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı. Sağlam, son aldığı sandalyeyi kan uyuşmazlığı yüzünden doğuştan engelli olan Eda Köroğlu'na (28) teslim etti. Köroğlu'nun annesi Haskız Köroğlu, 'Kızıma 2 gün önce tekerlekli sandalyesi olacağını anlatmıştım. Kapı her açıldığında 'sandalyem mi geldi' diye heyecanla kapıya bakıyordu. Şimdi kızımı rahatlıkla gezdirebileceğim dedi. Ailenin şimdi tek isteği ise tekerlekli sandalyenin sürülebileceği evlerine 15 metrelik beton yol yapılması.

Halk Eğitim Merkezinde kantin işleten halk oyunları antrenörü Muhammet Sağlam, engelli bir çocuğun annesine 'Keşke benim de bir sandalyem olsaydı da seni yormasaydım' sözlerine tanıklık edince plastik şişe kapağı biriktirmeye başladı. Sağlam, 2 yılda 2 ton dolayında kapak topladı, karşılığında 8 tekerlekli sandalye alarak ihtiyaç sahibi engellilere bağışladı. Sağlam, son aldığı sandalyeyi kan uyuşmazlığı yüzünden doğuştan engelli olan Düzköy ilçesi Çayırbağı Mahallesi'nde yaşayan Eda Köroğlu'na teslim etti. Büyük mutluluk yaşayan ailenin şimdi tek isteği ise tekerlekli sandalyenin sürülebileceği evlerine 15 metrelik beton yol yapılması.

'PLASTİK KAPAK, TEKERLEKLİ SANDALYEYE DÖNECEK'

Engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için kapak toplamayı sürdüren Muhammet Sağlam, 'Plastiğin çevreye verdiği zararı azaltmak istedim. Özellikle beni bu kapakları toplamaya tetikleyen olay, engelli bir çocuğun annesine 'Keşke benim de bir sandalyem olsaydı da seni yormasaydım' demesi üzerine başladı. 2 yıldan beri plastik şişe kapağı toplayarak insanlara ve engellilere faydalı olmaya çalışıyorum. Engellileri sevinçli gördükçe bu işe daha çok sarılıyorum. Etrafımdaki insanları da teşvik ediyorum. Her türlü plastik kapak engellilere tekerlekli sandalye olarak dönecektir? dedi.

'SEVİNÇ VE HÜZNÜ AYNI ANDA YAŞIYORUM'

Engellileri görünce çok üzüldüğünü belirten Sağlam, '1 sandalyeyi alabilmek için 250 kilogram, adet olarak 3 yüz bin civarında kapak topluyorum. Şu ana kadar 8 tane sandalye teslim ettim. İnsanlar etraflarına faydalı olmak için ne yapabiliriz diye düşünmeleri gerek. Ben kapak olarak işe girdim. Çevremde gördüğüm plastik şişeleri gerek yerde gerekse çöpten alarak şişesini geri dönüşüme, kapağını ise engelliler için biriktiriyorum. Teslim ettiğim sandalyelerde ailelerden çok engelli kardeşlerimizde sevinç görüyorum. O esnada hem sevinç hem de hüznü aynı anda yaşıyorum. Engelli halde gördüğüm için üzülüyorum ama onu sevindirdiğim için mutlu oluyorum. Onların o mutluluğunu gördükçe bu işi devam ettirmek için daha azimle çalışıyorum' diye konuştu.

'SANDALYEM Mİ GELDİ DİYE HEYECANLANIYORDU'

Tekerlekli sandalyeyi alan engelli kızın annesi Haskız Köroğlu, 'Kızım yıllardır kucağımda duruyor. Evde sürekli yattığı zaman canı çok sıkılıyor. Huzursuz oluyor. İşte o zaman sırtıma alıyorum onu. Burada bağ bahçe geziyoruz. Ama bir süre sonra sırtarımdaki güç ağırlaşıyor, yaşımda ilerledi, burada arazi genellikle dik yamaçlardan oluşuyor. Kızımı gezdirirken çok zorlanıyordum. Şimdi kızıma tekerlekli sandalye hediye ettiler. Çok teşekkür ederim. Kızım konuşamıyor, kahkaha atamıyor o yüzden anlayamıyorsunuz ama o kadar mutlu oldu ki. Onun mutlu olduğunu bilmek ömrüme ömür katıyor. Allah razı olsun. Kızıma 2 gün önce tekerlekli sandalyesi olacağını anlatmıştım. Kapı her açıldığında 'sandalyem mi geldi' diye heyecanla kapıya bakıyordu. Şimdi kızımı rahatlıkla gezdirebileceğim, dışarıya çıkartabileceğim. Kızım zaten en ufak şeylerden bile mutlu olabiliyor. Pazar kurulduğu zaman ona kolyeler veya boncuklu süslü kıyafetler alıyorum. Çok mutlu oluyor' dedi.

'YOL TEKERLEKLİ SANDALYE İÇİN UYGUN DEĞİL'

Eda'nın babası Yüksel Köroğlu ise, '28 yıl önce kan uyuşmazlığından dolayı bu hale geldi. Geç kalmıştık önlem almak için. O zaman sağlık güvencemiz de yoktu. Bir şekilde hastaneye getirdik ama çok geç kalmıştık. Şimdi yardımsever kardeşimiz 250 kilo kapak biriktirerek kızımıza tekerlekli sandalye aldı. Allah razı olsun. Hep sırtımızda gezdirirdik onu. Tekerlekli sandalyemiz var ama evimizin ortamı, evimize gelen yol tekerlekli sandalye için uygun değil. Şimdi tekerlekli sandalyeyi ve kızımızı sırtımıza alıp anayola çıkmamız lazım ki bu tekerlekli sandalyeyi kullanabilelim. Yetkililerden ricam evimize gelen yolu tekerlekli sandalye sürebileceğimiz şartlara getirebilmeleri' ifadelerini kullandı.

TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU
TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU

Muhammet Sağlam, Engelli, Köroğlu, Düzköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı Son Dakika: 103 emekli amiralin Montrö bildirisiyle ilgili soruşturma başlatıldı 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 4 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi, sevgilisinin yatak odasında yakayı ele verdi 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgileri internete sızdırıldı! Aralarında 20 milyon da Türk var Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi Kızına şiddet uygulayıp nefessiz bırakan cani anneye savcılıktan ibretlik ceza! 20 yıl hapsi istendi İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin İletişim Başkanı Altun'dan 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye tepki: Haddinizi bilin PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti PSG'yi deviren Lille'de soyunma odası bayram yerine döndü! Burak detayı dikkat çekti Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan Arda Turan'dan Hataylı futbolcuya tepki: Zamana oynama kaptan
İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu İlk 5 maçında 5 gol atan Mohamed, Falcao döndükten sonra dibe vurdu         
10:48
Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı         
10:19
"Açız" yalanıyla parasını aldıkları genci bir de tacizci ilan ettiler! Anbean kamerada         
09:53
Lüks rezidansta 100 bin liralık ziynet eşyası bulunan çelik kasayı bavula koyup böyle çaldılar Lüks rezidansta 100 bin liralık ziynet eşyası bulunan çelik kasayı bavula koyup böyle çaldılar         
09:33
Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı Survivor'a damga vuran aşk itirafı! Aleyna'nın sözleri konseyi karıştırdı         
08:52
103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor 103 emekli amiralden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili Ankara'yı karıştıran bildiri! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
08:11
Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza Eğlence mekanına koronavirüs baskını: 110 bin lira ceza         
07:52
İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu İbo Show'a konuk olan Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu oldu         
22:13
Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor Uzmandan korkutan uyarı: Koronadan sonra kanser pandemisi bizi bekliyor         
19:47
Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı Bodrum'da bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı ilk kez açıldı         
17:44
Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Cübbeli Ahmet'in kızını evlendirdiği düğünde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı         
17:38
Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı Ünlü şarkıcı Songül Karlı, peş peşe bornozlu pozlarını paylaştı         
15:15
Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı Baskın düzenlenen evden valizlere gizlenmiş 4 milyon sahte dolar çıktı         
14:32
Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı Peçeli dansı yüzünden işinden olan Hande Sarıoğlu, bu sefer de yeni kanalında göbek attı         
12:40
Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor Genç kadın verdiği kilolardan sonra bambaşka biri oldu! Onu reddeden erkekler şimdilerde kapısında yatıyor         
12:31
Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu Oyuncu olma hayaliyle İstanbul'a gelen genç kadın evinde ölü bulundu         
11:43
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık         
11:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2021 11:03:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TRABZON PLASTİK KAPAKLA, 8 ENGELLİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE KAVUŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei