Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüştü

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) Akdeniz Bölgesi kapak toplama merkezi olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) desteğiyle bin 2 kilogram plastik kapak, 4 kişinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin (TOFD) Akdeniz Bölgesi kapak toplama merkezi olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin (AEDAŞ) desteğiyle bin 2 kilogram plastik kapak, 4 kişinin akülü tekerlekli sandalye hayalini gerçeğe dönüştürdü.



AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kaliteli ve kesintisiz enerjinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de engelli vatandaşların hayatlarında bir ışık olabilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.



Müdüroğlu, Mart 2017'de TOFD'nin iş birliğinde Antalya, Burdur ve Isparta'da gönüllü vatandaşların toplayarak kendilerine teslim ettiği kapakların bin 2 kilograma ulaştığını belirtti. Müdüroğlu, kapakların 4 tekerlekli sandalyeye dönüşmek üzere TOFD'ye gönderildiğini kaydetti.



Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Müdüroğlu, açıklamasına şöyle devam etti:



"Omurilik felçli vatandaşlarımızın hayatın içinde daha çok yer alabilmesi için çalışanlarımızın ve bölgemizde bulunan gönüllü vatandaşlarımızın büyük gayreti ile bugüne kadar bin 2 kilogram plastik kapak toplanarak TOFD'ye teslim edildi. Bu sayede hem plastik kapakların geri dönüşümü sağlandı hem de kapaklar 4 engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye oldu. Bu projede çalışanlarımız ve bölgemizdeki gönüllü vatandaşlarımızla yer almak bizler için gurur verici. Bundan sonra da engelli vatandaşlarımızın daha çok hayatın içinde yer alabilmesi için desteklerimiz devam edecek."



Müdüroğlu, tekerlekli sandalye çalışmalarına destek olmak amacıyla AEDAŞ'ın 24 kişilik ekiple Antalya'da düzenlenen Runatolia'da yarıştığını bildirdi.

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