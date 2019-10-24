Son Dakika Haberleri: Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon
Son Dakika Güncel Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon

Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon

54 dakika önce

İstanbul'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon, System.String[]

İstanbul'da çok sayıda evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda evden benzer şekilde hırsızlık yapılması üzerine, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından 15 adrese düzenlenen eş zamanlı baskında, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Kenan D'nin de (19) bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Daha önce de 10 kişi tutuklanmış

Polisin araştırmasında, güvenlik kamerası bulunmayan sokaklardaki evleri hedef aldıkları ve kiraladıkları araçlarla sabaha karşı hırsızlık yapmaya çıktığı belirtilen şüphelilerin, içeriden kilitlenmeyen kapıları plastik kartla açtıkları tespit edildi.

Evlerden para, ziynet eşyası ve elektronik eşya çalan şüphelilerin 20 adresten toplam 1 milyon lira tutarında hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Farklı dönemlerde düzenlenen operasyonlarda da aynı şebekenin üyesi olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın yerine giden polis aracı alevler içinde kaldı
Şehir hastanesi projesinin iptal edilmesi İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanını zora soktu 300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plastik kartla kapı açan hırsızlara operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]