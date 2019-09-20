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Plastik kasa imalathanesinde yangın

12 dakika önce

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sanayi sitesindeki plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı.

Plastik kasa imalathanesinde yangın, System.String[]

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sanayi sitesindeki plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaklaşık 50 bin plastik kasanın yandığı imalathane kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Barış Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Ahmet Kaynak'a ait plastik kasa imalathanesinde bilinmeyen nedenle çıktı. İmalathaneden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine sanayi sitesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yoğun çalışma sonucu başka bir iş yerine sıçramadan söndürülürken, imalathane ise kullanılmaz hale geldi. Yapılan incelemede yaklaşık 50 bin plastik kasanın yandığı belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Yangından görüntüler
Söndürme çalışmaları
Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR(Manisa),

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)


Alaşehir, İtfaiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:08 Kaynak: DHA
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