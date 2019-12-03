Son Dakika Haberleri: Plastik kasaya koyulup sokağa bırakılan köpekleri vatandaşlar buldu
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Plastik kasaya koyulup sokağa bırakılan köpekleri vatandaşlar buldu

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında plastik kasa içerisinde bulunan yavru köpekler, barınağa teslim edildi.

Plastik kasaya koyulup sokağa bırakılan köpekleri vatandaşlar buldu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında plastik kasa içerisinde bulunan yavru köpekler, barınağa teslim edildi.

Kızılağaç Kavşağı'ndan geçen bir çift, yaklaşık 2,5 aylık altı yavru köpeği, plastik kasa içerisine terk edilmiş halde buldu.

Köpeklerle bir süre ilgilenen çift, daha sonra yavruları bölgeden alarak, Bodrum Belediyesi Torba Hayvan Barınağına teslim etti.

Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, yaptığı açıklamada, köpeklerin plastik kasa içerisine koyulup sokağa bırakıldığını söyledi.

Yavruların barınağa teslim edildiğini belirten Uslu, "Plastik bir kasaya koyup Kızılağaç girişinde yol üzerine bırakıp gitmişler. Tesadüfen yoldan geçen bir çift görmüş ve alıp Bodrum Belediyesi Torba bakım evine getirdiler. Hepsi dişi, belli ki o yüzden atılmışlar. Çok bakımlılar, çokta korkmuşlar, bu kızlara yuva arıyoruz." ifadesini kullandı.

Kızılağaç, Plastik, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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