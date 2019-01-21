Plastik Kulübe Alev Alev Yandı
39 dakika önce
Plastik kulübe alev alev yandıADIYAMAN - Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.
Plastik kulübe alev alev yandı
ADIYAMAN - Adıyaman'da elektrik trafosu kısa devre yapan plastik kulübe alev alev yandı.
Olay, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Parkında meydana geldi. İçi boş olan kulübe elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin boyutu büyüdü. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Biranda alev alan kulübe küle döndü. Kulübeden geriye sadece erimiş küçük bir parça kaldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli soğutma çalışmalarını yaparken, elektrik dağıtım firması ise elektrikleri keserek yaşanabilecek olumsuzluğun önüne geçti.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:37 Kaynak: İHA
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