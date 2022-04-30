Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu

30.04.2022 18:50

Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Yangın, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, plastik malzeme taşıyan Alperen A. idaresindeki Gürcistan plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan malzemelerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alevlere teslim oldu - Son Dakika


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