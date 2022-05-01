Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı - Son Dakika
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Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı

01.05.2022 00:48
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda plastik malzeme taşıyan bir tır, alevlere teslim oldu.

Olay, Körfez ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plastik malzeme taşıyan Alperen A. idaresindeki Gürcistan plakalı tır, seyir halindeyken dorse kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, aracını durdurarak, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa adrese ulaşan itfaiye ekipleri, dorseyi saran alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Dorsede bulunan malzemelerin neredeyse tamamı kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı
Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı

YORUMLAR
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TEM Otoyolu, Kocaeli, Yangın, Körfez, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Plastik malzeme taşıyan tır TEM'de alev alev yandı - Son Dakika


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