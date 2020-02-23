Son Dakika › Dünya › Plastik, mermer ya da ahşap.. Hangi kesme tahtası daha hijyenik? - Son Dakika Dünya
Plastik, mermer ya da ahşap.. Hangi kesme tahtası daha hijyenik?
6 saat önce
Dünyanın bütün mutfaklarda olan kesme tahtaları insan sağlığı için risk taşısa da et ve sebze gibi gıdaların kesimi için kullanmaya devam edeceğiz. Genelde ahşap, plastik ve mermer gibi farklı maddelerden yapılan bu tahtaların hangisi sağlığımız en az zararlı ?
Dünyanın bütün mutfaklarında yer alan kesme tahtaları insan sağlığı için risk taşısa da et ve sebze gibi gıdaların kesimi için kullanmaya devam edeceğiz. Genelde ahşap, plastik ve mermer gibi farklı maddelerden yapılan bu tahtaların hangisi sağlığımız için en az zararlı?
Kesme tahtası için hangi maddenin daha hijyenik olduğunu tespit etmek için California Üniversitesi'nde mikrobiyolog Dr. Dean O. Cliver *#*420* *612*#*
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 09:55
Son Dakika KKTC'de koronavirüs şüphelisinin tahlil sonuçları bekleniyor Suriye'de bombalardan kaçan 75 aile, eski hapishaneye sığındı ABD yaptırımları İran'ı zor durumda bıraktı! İnsanlar böbreklerini satmaya başladı Son dakika: İran'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem Türkiye'de de hissedildi