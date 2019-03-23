Son Dakika Haberleri: Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme

Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme

1 saat önce

Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.

Plastik Poşet Beyanname Sürelerinde Düzenleme, System.String[]
Plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi süreleri yeniden düzenlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, yapılan değişiklikle satış noktaları tarafından satılan plastik poşetlere ilişkin beyanların verilmesi ve tahakkuk eden miktarların ödenmesi sürelerinin yeniden düzenlendiği ifade edildi.

Buna göre, 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin tarihi 24 Nisan, bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının ödenmesi için ise 30 Nisan tarihi son gün olarak belirlendi.

Bu doğrultuda geri kazanım katılım payı beyanname ve ödeme işlemleri Gelir İdaresi Başkanlığınca yürütülecek.

Uygulamaya tabi satış noktalarının ocak, şubat ve mart aylarındaki plastik poşet satışlarına ilişkin beyanname ve ödeme işlemlerini nisan ayı içerisinde, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen usuller çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerekecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Plastik, Güncel
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