Son Dakika Haberleri: Plastik Poşet Uygulaması

Plastik Poşet Uygulaması

57 dakika önce

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, plastik poşet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Plastik Poşet Uygulaması, System.String[]
Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, plastik poşet uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Demirkıran, yaptığı yazılı açıklamada, parayla satılan plastik poşet uygulamasından vatandaşın mağdur olduğunu savundu.

Bu uygulamanın üstü örtülü vergi kalemi olduğunu öne süren Demirkıran, şunları kaydetti:

"Poşetler için en az 25 kuruş alınacak diye bir ifade, daha fazla da alınabileceğinin yolunu açıyor. Bu masraf, harcama kalemi olarak vatandaşın sırtına binecek. Satış yapan firmanın reklamı olan poşetlerden para alınması çok yanlış. Reklam içeren poşetler para ile satılamaz. Vatandaşımız haklı olarak soruyor firmanın reklamını ben niye ödeyeyim. Ayrıca firma reklamı içeren poşetlerin atılmayıp tekrar kullanılması tüketici açısından zorluk oluşturur. Toplumumuzda, A firmasından alınan poşetle B firmasına gidilince ayıp olur anlayışı vardır.

Amacınız yeni bir vergi almak mı? veya sokak aralarına kadar girip esnafları bitme noktasına getiren, hızla tekelleşen zincir dükkanların poşet masraf kalemini, gelir kapısı haline getirip büyük bir kıyak yapmak mı? Yani niyetiniz üzüm yemek mi? bağcıyı dövmek mi? Özetle ifade edersek reklam içeren poşetler para ile satılamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:30 Kaynak: AA

Edirne, Saadet Partisi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Parayla Poşet Alanlara Tazminat Hakkı Doğuyor İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlar İfadeleri Ortaya Çıktı

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Borç Yapılandırma Süresi 28 Şubat'a Kadar Uzatıldı Son Dakika! Bakan Kurum: Eczanelerde Poşetlerin Ücretsiz Olmasıyla İlgili Usul ve Esasları Yayınlayacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 13:27:23. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Plastik Poşet Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]