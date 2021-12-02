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Plastik poşet yine 25 kuruş - Son Dakika

Plastik poşet yine 25 kuruş

02.12.2021 15:15
Plastik poşet yine 25 kuruş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019'da, 2020'de ve 2021'de olduğu gibi 2022'de de plastik poşet ücretinin 25 kuruş olmasına karar verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2019'da, 2020'de ve 2021'de olduğu gibi 2022'de de plastik poşet ücretinin 25 kuruş olmasına karar verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ambalaj Komisyonu Plastik Poşet Alt Komisyonu, '2022 yılı plastik poşetlerin satış ücretlerinin belirlenmesi ve uygulamaya ilişkin görüş alışverişinde bulunulması' gündemiyle ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla toplandı. Sektör temsilcilerinin görüşlerinin de yer aldığı komisyon raporunu inceleyen Bakan Murat Kurum, 2019'da 25 kuruş olarak başlayan 2020'de ve 2021'de aynı devam eden plastik poşet ücretinin 2022 yılı için de bu ücretten olmasına karar verdi.

POŞET KULLANIMI YÜZDE 75 AZALDI2019 ve 2020 yıllarında plastik poşet kullanımında yüzde 75'lik azalma görülürken, ücretli poşet uygulamasıyla bugüne kadar plastik poşet kaynaklı 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Bu azalmayla Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik ham madde ithalinin de önüne geçilirken, 2,44 milyar lira tasarruf sağlandı. Uygulamanın amaçlarından olan sera gazı salınımının azaltılması noktasında ise 14 bin 640 ton sera gazı salınımına engel olundu.

2021 yılı sona erdiğinde, uygulama öncesine göre poşet kullanımında azalış oranının yüzde 65 olacağı öngörüldü. Kısmi artışın nedeninin ise koronavirüs salgınında ortaya çıkan hijyen kaygısı olduğu değerlendirildi.


Murat Kurum, Plastik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plastik poşet yine 25 kuruş - Son Dakika


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