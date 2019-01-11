Plastik Poşete Alternatif Pazar Filesi

Sarıkaya
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan amigurumi bebek yapımı kursiyerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ve ücretli poşet uygulamasında destek olmak amacıyla pazar filesi örmeye başladı.
Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tekin Arslan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sağlamak amacıyla file yapımı kursu açtıklarını söyledi.
File örme kursuna yoğun ilgi olduğunu aktaran Arslan, "Ninelerimizin, annelerimizin kullandığı pazar filelerini bizler Sarıkayalı kadınlara öğretiyoruz. Ürünlerimizin satışına başladık. Kursiyerlerimiz hem yaptıklarını satışa sunuyor hem de sıfır atık ve ücretli poşet uygulamasına destek vererek, Sarıkaya'nın doğasının daha temiz olmasına katkı sunuyorlar. Hedefimiz plastik poşet kullanımını tamamen kaldırarak, fileyi hayatımıza katmak." dedi.
El sanatları öğretmeni Gülsüm Karabulut da kursiyerlerle file ördüklerini belirterek, "Pazar fileleri çeşit çeşit renklerde oluyor. Değişik biçimlerde yapılıyor, biz zincir tekniğiyle örüyoruz. İstediğimiz boyutta yapabiliyoruz. Büyük, orta ve küçük boy üretiyoruz." diye konuştu.
Kursiyerlereden Özlem Polat ise kursta pazar filesi ördüklerini anlatarak, "Fileleri hem kendimiz kullanıyoruz hem de satıyoruz, sipariş alıyoruz. Hem ev ekonomimize hem de çevreye katkı sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.
Fileler, ebatlarına göre 20 ila 30 liradan satılıyor.