Plastik Poşete Karşı Atıklardan File Ördüler

PLASTİK poşetlerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek ve sıfır atık projesine destek vermek amacıyla bir araya gelen 20 kadın, kot pantolondan, pardösüye kadar evde kullanmadıkları kıyafetlerden çevre dostu file ve çantalar ördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan 'ın himayelerinde başlatılan 'Sıfır Atık Projesi'ni sürdüren Bağcılar Belediyesi , aynı kapsamda yeni bir projeye daha imza attı. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde dikiş eğitimi alan 20 kadın kursiyer, 1 Ocak itibariyle ücretli olacak olan ve doğaya zarar veren plastik poşetlere karşı ellerine iğne iplik ile şişlerini aldı.KOT PANTOLONDAN, PARDÖSÜYE...Evlerinde kullanmadıkları kumaşları ve eskiyen kıyafetleri merkeze getiren kadınlar, keçeden ipeğe ketenden satene kadar birçok kumaşı makinelerde işledi. Kimisi oğlunun kullanmadığı kot pantolonundan, kimisi eskiyen pardösüsünden çok kullanıma imkan sağlayan el emeği göz nuru alışveriş çantaları dikti. Bu sayede kadınlar hem plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalıştı hem de kendi elleriyle ördüğü çevre dostu file ve torbalarla alışveriş yapma fırsatı buldu. Rengarenk çantalar alışverişlerde kullanılmak için hazırlanırken, genç yaşlı birçok kadın, diktikleri çantalarla plastik poşet kullanımının azaltılmasına dikkat çekti."PANTOLONUN ÜSTÜNÜ ŞORT ALTINI ÇANTA YAPIYORUZ"Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde el sanatları öğretmeni olarak görev yapan Zeynep Tufan, "Burada yama yapıyoruz, kursa gelen öğrencilerle çantalar çalışıyoruz, değişik kalın dokulu kumaşlarla, büyük model çantalar yapıyoruz. Doğaya katkıda bulunmak amacıyla hem ekonomik hem de kolay taşınabilir geniş çaplı çantalar yapıyoruz. Pantolonları değerlendiriyoruz, üstünü kesip şort yapıyoruz. Altından çanta yapıyoruz iki paçasını yan yana getirip dikiyoruz. Ceplerini üstüne koyup cep çalışıyoruz, bir arkadaşımızın kullanmadığı atacağı dantelleri görsel olarak kullandık" diye konuştu. Plastik poşetin doğadan uzun süre yok olmamasının gelecek nesiller için tehdit oluşturduğunu söyleyen Hatice Çağlar ise, "Hem günümü değerlendirmek hem yeni bir şeyler öğrenmek için atacağım her şeyi değerlendiriyorum. Çocuğumun pantolonunu tam atarken sonradan düşündüm kurslar sayesinde gördüğüm her şeyi ne yapabilirim, bundan ne çıkar diye değerlendiriyorum. Poşetlerin kalkması sağlık açısından çok iyi, poşetleri başta çıkarmaları yanlış. İnsana, doğaya zarar veren bir şeyi üretmeleri yanlış, şu an paralıya çeviriyorlar. Bunun yerine tamamen kaldırmaları gerekiyor" dedi."POŞETLER PİS KOKUYOR, BEZLERİ MAKİNEYE ATIP YIKARSIN DAHA SAĞLIKLI"Eskiden kese kağıdı ve bez çantalarla alışveriş yaptıklarını söyleyerek birçok bez çanta diktiğini ifade eden Hanife Tunç da "Kendi çantamı diker pazara, markete giderim. Zamanında biz fileleri kullandık. Kese kağıdına koyulurdu, ben yaşlı olduğum için tecrübelerim var. O kese kağıdıyla meyveler alınırdı hatta benim bez çantalarım var. Poşetler pis kokuyor, bezleri makineye atıp yıkarsın daha sağlıklı" dedi. - İstanbul