Son Dakika Haberleri: Plastik Poşete Son Vermek İçin Alışveriş Filesi Örüyorlar

Plastik Poşete Son Vermek İçin Alışveriş Filesi Örüyorlar

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde 2015 yılında başlattığı "Torbanı değiştir geleceğini değiştir" kampanyası kapsamında file örme kurslarının yeni dönemi yoğun bir katılım ile başladı.

Plastik Poşete Son Vermek İçin Alışveriş Filesi Örüyorlar, System.String[]

Süleymanpaşa Kent Konseyi binasında başlayan çalışmalara özellikle ev hanımlarımız yoğun katılım gösterirken beşer kişilik olarak planlanan kurs yoğun katılımdan dolayı onar kişilik guruplara çıkarıldı.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ OLARAK VERİLİYOR

Kent genelinde poşet kullanımının tamamen önüne geçmek üzere yapılan çalışmada Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Kızılözen tarafından ücretsiz olarak verilen eğitimlere ilgi yüzleri güldürürken Kızılözen konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

KIZILÖZEN: "KURSUN ÖNCELLİK AMACI ÇEVREYİ KORUMAK"

File örme kursunun 3 yıl önce başladığını dile getiren Süleymanpaşa Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hilal Kızılözen; "Bu kursu aslında 3 yıl önce başlatmıştık. Şu ana kadar epey kadınımıza file yapmayı öğrettik. Tabi bu kursun öncellik amacı çevreyi korumak. Bunun yanı sıra file yapmasını hanımlara öğretip, evlerine katkıda bulmak. Bu yıl da talep üzerine kursumuzu başlattık. Güzel katılım var. 5'er kişilik gruplar halinde almayı düşündük fakat, bugün hanımlar o kadar hevesli ki grup sayımızı 10'ar kişiye çevirdik. Hanımlarımız Salı ve Cuma günleri eğitime katılarak file örmeyi öğrenebiliyor." açıklamasında bulundu.

Kursun Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ile Süleymanpaşa Kent Konseyi işbirliğinde devam edeceğini dile getiren Kızılözen; kursa katılmak isteyenlerin başvuru ve detaylı bilgi için 08504505959 ve 05338101880 numaralarını arayarak bilgi alabileceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:09 Kaynak: Bültenler

Tekirdağ, Kent Konseyi, Süleymanpaşa, Güncel
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