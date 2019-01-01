Son Dakika Haberleri: Plastik Poşetler 25 Kuruştan Satılmaya Başladı

Plastik Poşetler 25 Kuruştan Satılmaya Başladı

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı.

HAKAN MEHMET ŞAHİN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı.

Bugün başlayan uygulama kapsamında bazı zincir marketlerde üzerlerine barkod konulan poşetler kasalarda okutulurken eski poşetleri bitirmeye çalışan bazı marketlerde ise barkod ayrı okutuluyor.

Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü uygulamanın hayata geçmesiyle kent genelinde bazı marketlerde denetim yaptı. Denetimlerde alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında veriliyor. Bazı vatandaşların ise marketlerden aldığı ürünleri evlerinden getirdikleri poşetlere bıraktığı gözlendi.

Yeni dönem başladı

Edirne Çevre ve Şehircilik Müdürü Abdullah Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreyi plastik atıklardan kurtarmak ve gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ortam bırakmak için bugünden itibaren Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla satış noktalarındaki plastik poşetlerin tüketicilere 25 kuruş karşılığında verildiğini ifade eden Bülbül, kalınlığı 15 mikronun altında olan, gıdanın doğrudan temas ettiği ve hijyen için ihtiyaç duyulan birincil ambalaj poşetlerinin ise ücretsiz verilmeye devam edileceğini söyledi.

Doğaya atılan plastik poşetlerin çözülme süreçlerinin çok uzun yıllar aldığını anlatan Bülbül, "Bu süreç bin yıla kadar olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza ve torunlarımıza kirli bir dünya bırakmış oluyoruz. Bakanlığımız topraklarımızı, suyumuzu ve denizlerimizi temiz tutma açısından bir karar aldı ve bu karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi." diye konuştu.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Selahattin Barlas ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu kaydetti.

Eskiden kese kağıtlarıyla alışveriş yaptıklarını anlatan Barlas, "Tabi eskiden doğa daha az kirlenirdi. Plastik poşetlerin kullanımının artmasıyla kirlenmede arttı.İnşallah uygulamanın başlamasıyla çevre kirliliğinin de önüne geçilmiş olur." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:59 Kaynak: AA

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Edirne, Plastik, Ekonomi
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