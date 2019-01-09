Son Dakika Haberleri: Plastik poşetlerde yeni dönem

Plastik poşetlerde yeni dönem

1 saat önce

Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik.

Plastik poşetlerde yeni dönem, System.String[]
Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:05 

Ekonomi
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