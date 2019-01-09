Plastik poşetlerde yeni dönem
1 saat önce
Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik.
Bakan Kurum, plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:05
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Ücretli Poşetlerle İlgili Yeni Uygulama: Poşetlerin Bir Yüzünde Sıfır Atık Logosu Kullanılacak
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