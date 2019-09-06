Son Dakika Haberleri: Plastik poşetlere denetim
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Plastik poşetlere denetim

1 saat önce

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine yönelik denetimler sürüyor.

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Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine yönelik denetimler sürüyor.


Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik denetimler devam ediyor. Denetimlerde plastik poşetlerin özellikleri, ücreti, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı hususları inceleniyor.


Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Çevrenin korunması, kaynak verimliliğinin sağlanması ve plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik olarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarına göre ilimizde faaliyet gösteren toptan ve/veya perakende olarak mal veya ürünlerin satışını yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerinde İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından denetimlere devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.


Denetimler kapsamında poşetlerin birçok kapsamda incelendiğine değinilerek, "Bu denetimlerde plastik poşetlerin özellikleri, ücreti, satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı hususları Müdürlüğümüzce incelenmekte, yerel ve ulusal ölçekteki satış noktalarına Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında bilgilendirmeler yapılmaktadır" denildi. - TEKİRDAĞ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tekirdağ, Plastik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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