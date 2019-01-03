Plastik Poşetlere Karşı Rengarenk File Çanta Ördüler

1 Ocak itibariyle plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımları, iğneler ve tığlarla doğaya dost çantalar hazırladı.

1 Ocak itibariyle plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen ev hanımları, iğneler ve tığlarla doğaya dost çantalar hazırladı. El emeği ile örülen ve dikilen rengarenk çantalara birbirinden renkli süslemeler de yapıldı. Hazırladıkları çantaları Atakent'te bulunan Hünerli Eller Çarşısı'nda satışa sunan kadınlar, aile ekonomisine de katkı sağlıyor.



Plastik poşet kullanımının azaltılması için getirilen "Poşet Kanunu" ile plastik poşetlerin ücretli olmasının ardından Küçükçekmeceli kadınlar harekete geçti. Eline tığları alan kadınlar Atakent'te bulunan Hünerli Eller Çarşısına gelerek bez torba ve file yapmaya başladı. Ev ekonomisine katkı yapmak amacıyla evden getirdikleri kumaşlar ve örgülerle bez torba, file yapan kadınlar, soğuk havaya rağmen çalışmalarını hızla sürdürdüler. Plastik kullanımının azaltılması noktasında önem taşıyan bez torbalarla aynı zamanda çevreye de katkı sağlaması amaçlanıyor.



"Eli iğne tutan herkes bu işi yapabilir"



Plastik poşetlerin kalkmasını isteyen Nadire Odacılar, "Burada file örmeye başladık. Daha önceden başladık bu işe. Hünerli Eller Çarşısı olarak el birliğiyle file imalatına geçtik. Kirliliğe karşıyız. Plastiğin dönüşümü olmuyor. Bunu poşet ile başlattıysak devamı gelir diye düşünüyoruz. Kalkmasını istiyorum ve ben kullanmamaya da başladım. Buranın reklamı olsun istiyoruz. Daha çok gelsinler, filelerimizi görsünler. Biz onlara, onlar bize destek olsunlar" dedi.



Yaptıkları file ve bez çantaları satacaklarını belirten Füsun Yıldırım, "Son derece nostaljik ve keyifli buluyorum bu çalışmayı. Çok da memnunum bu ortamda olmaktan. Hem bizim için güzel bir uğraş oluyor, hem de alınmış doğru bir karar. Bunu destekliyorum. Arkadaşlarımızla böyle bir ortak çalışma yürütüyoruz. Daha sonrasında buraya gelen ziyaretçilerimizin beğenisine sunacağız. Oldukça keyifli" diye konuştu.



Ücretli plastik poşet uygulamasının faydalı olduğunu belirten Serap Kazancı, "Faydalı olduğunu düşünüyorum. Bugünkü etkinliğimiz file örme ama sadece fileyle sınırlı değil. Örgü örmeyi bilmiyorum diyebilirler. Evdeki eski gömleklerimizden, eteklerimizden kalan kumaşlardan çantalar yaparak değerlendirebilirler. Eli iğne tutan herkes bu işi yapabilir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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