Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu 2021 yılında şu ana kadar yaşadıkları en büyük sorunun yüksek hammadde, yarımamul ve girdi fiyatları olduğunu belirttiler. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si başta sac-metal ve plastik olmak üzere, bakır, alüminyum ve PVC'de yaşanan fiyat artışlarını sektörün yaşadığı en büyük problem olarak gösterdi.

Pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınlandı. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye'deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu. Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30'u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, üretimlerinde çip kullanan tedarik sanayicilerinin yüzde 59'u çip krizini teslim süresindeki gecikmeye bağlarken, yüzde 23'ü temin edememe, yüzde 18'i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi.

Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı

Otomotiv yan sanayicilerinin araştırmasında, tedarik sanayisi firmalarına ana tedarik maddelerinde yaşanan sıkıntılar kalem kalem soruldu. Buna göre, firmaların yüzde 54'ü sac-metal tedarikinde en çok yüksek fiyattan etkilendiğini bildirdi. Bu sorunu yüzde 33'le teslim süresindeki gecikmeler ve yüzde 13'le temin problemleri izledi. Aynı şekilde, katılımcı firmaların yarısı plastik tedarikinde de yüksek fiyattan şikayet ederken, yüzde 30'u plastiklerin teslim sürelerinde gecikme sorunu yaşadıklarını ifade etti. Firmaların yüzde 20'si ise plastik temininde sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Katılımcılar, alüminyum, bakır ve PVC gibi ürünlerde de fiyatların çok yüksek olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını aktardı.

10 tedarikçiden 7'si konteyner sorunu yaşıyor

Araştırma, son zamanlarda sıklıkla dile getirilen konteyner sorununa otomotiv tedarik sanayisi açısından da ışık tuttu. Buna göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 72'si konteyner tedarik sorunu yaşadığını, yüzde 28'i sorun yaşamadığını belirtti. Konteyner tedarik sorunu yaşayanlar ise sorunun temel sebebi olarak yine yüksek fiyatlara işaret etti. Konteyner sorunlarının temel sebepleri yüzde 60 yüksek fiyat, yüzde 35 temin edememe ve yüzde 21 gemilerde yer bulunmaması şeklinde sıralandı.

Ani üretim değişikliği kararları tedarik sanayisindeki verimliliği etkiliyor

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular, OEM'lerin ani üretim planlamasındaki değişiklerin yansıması ve ilk çeyrek satış hacimleriyle ilgili oldu. Bu kapsamda, otomotiv tedarik sanayisi temsilcilerinin yüzde 81'i, OEM'lerin üretim planlamalarındaki ani değişiklik kararlarının verimliliği olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Üretimde yaşadıkları verimsizliğin yanında, girdi fiyatlarındaki artışların satış fiyatlarına yansımaması sebebi ile ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan firmaların yüzde 85'i satış hacimlerinde 2020 yılına göre herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. 2020 yılına göre satış hacimlerini artıranların oranı yüzde 48, satış hacimleri düşen firmaların oranı ise yüzde 52 oldu. - İSTANBUL