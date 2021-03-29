Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı - Son Dakika

Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı

29.03.2021 14:32
Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı, System.String[]

Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu 2021 yılında şu ana kadar yaşadıkları en büyük sorunun yüksek hammadde, yarımamul ve girdi fiyatları olduğunu belirttiler.

Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren firmaların çoğunluğu 2021 yılında şu ana kadar yaşadıkları en büyük sorunun yüksek hammadde, yarımamul ve girdi fiyatları olduğunu belirttiler. Araştırmaya katılanların yüzde 50'si başta sac-metal ve plastik olmak üzere, bakır, alüminyum ve PVC'de yaşanan fiyat artışlarını sektörün yaşadığı en büyük problem olarak gösterdi.

Pandeminin tedarik zincirinde sebep olduğu sorunlarla ilgili güncel bir araştırma yayınlandı. Otomotiv tedarik sanayisinde faaliyet gösteren 160 firmanın katıldığı anketin sonuçları, Türkiye'deki tedarikçilerin 2021 yılıyla birlikte yaşadıkları en büyük sorunun yüksek girdi fiyatları olduğunu ortaya koydu. Global anlamda birçok üreticiye yansıyan çip krizinin etkilerinin de yer aldığı araştırmaya göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 30'u müşterilerinin yaşadığı çip sorunu nedeniyle üretimlerinde düşüş olduğunu ifade etti. Bununla birlikte, üretimlerinde çip kullanan tedarik sanayicilerinin yüzde 59'u çip krizini teslim süresindeki gecikmeye bağlarken, yüzde 23'ü temin edememe, yüzde 18'i ise yüksek fiyatla ilişkilendirdi.

Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı

Otomotiv yan sanayicilerinin araştırmasında, tedarik sanayisi firmalarına ana tedarik maddelerinde yaşanan sıkıntılar kalem kalem soruldu. Buna göre, firmaların yüzde 54'ü sac-metal tedarikinde en çok yüksek fiyattan etkilendiğini bildirdi. Bu sorunu yüzde 33'le teslim süresindeki gecikmeler ve yüzde 13'le temin problemleri izledi. Aynı şekilde, katılımcı firmaların yarısı plastik tedarikinde de yüksek fiyattan şikayet ederken, yüzde 30'u plastiklerin teslim sürelerinde gecikme sorunu yaşadıklarını ifade etti. Firmaların yüzde 20'si ise plastik temininde sıkıntılar yaşadığını vurguladı. Katılımcılar, alüminyum, bakır ve PVC gibi ürünlerde de fiyatların çok yüksek olması nedeniyle sorunlar yaşadıklarını aktardı.

10 tedarikçiden 7'si konteyner sorunu yaşıyor

Araştırma, son zamanlarda sıklıkla dile getirilen konteyner sorununa otomotiv tedarik sanayisi açısından da ışık tuttu. Buna göre, tedarik sanayi firmalarının yüzde 72'si konteyner tedarik sorunu yaşadığını, yüzde 28'i sorun yaşamadığını belirtti. Konteyner tedarik sorunu yaşayanlar ise sorunun temel sebebi olarak yine yüksek fiyatlara işaret etti. Konteyner sorunlarının temel sebepleri yüzde 60 yüksek fiyat, yüzde 35 temin edememe ve yüzde 21 gemilerde yer bulunmaması şeklinde sıralandı.

Ani üretim değişikliği kararları tedarik sanayisindeki verimliliği etkiliyor

Araştırmada öne çıkan diğer bulgular, OEM'lerin ani üretim planlamasındaki değişiklerin yansıması ve ilk çeyrek satış hacimleriyle ilgili oldu. Bu kapsamda, otomotiv tedarik sanayisi temsilcilerinin yüzde 81'i, OEM'lerin üretim planlamalarındaki ani değişiklik kararlarının verimliliği olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Üretimde yaşadıkları verimsizliğin yanında, girdi fiyatlarındaki artışların satış fiyatlarına yansımaması sebebi ile ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan firmaların yüzde 85'i satış hacimlerinde 2020 yılına göre herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. 2020 yılına göre satış hacimlerini artıranların oranı yüzde 48, satış hacimleri düşen firmaların oranı ise yüzde 52 oldu. - İSTANBUL

Plastik, Türkiye, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Erzurumspor'un yeni Teknik Direktörü Yılmaz Vural oldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Eğlence peşinde koşarken kabusu yaşadılar! Şekerlemeli cinsel ilişki fantezisi hastanede son buldu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Nefes borusuna yemek kaçan çocuk, işletme sahibinin müdahalesiyle hayata tutundu Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona aşısı DNA'ya etki ediyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı Tartıştığı eşinin üzerine benzin döküp yakan koca en bilindik bahanenin arkasına sığındı OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su kanunu için çalışmalarımız başladı         
15:11
Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor Tarih belli oldu! AB konsey başkanı 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor         
15:03
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir Gözler Kabine toplantısında! Vahim vaka artışını gösteren grafik, birçok ilde tam kapanmaya sebep olabilir         
14:23
Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum Emre Belözoğlu'ndan kendisine FETÖ suçlaması yapan Ümit Özat'a yanıt: Söyleyeceklerim var ama şimdilik susuyorum         
13:55
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Yeşilırmak'ta bulundu         
13:32
AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu? AK Partili Hamza Dağ'a canlı yayında soruldu: Kürşat Ayvatoğlu nasıl o kadar zengin oldu?         
12:23
Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor Ekonomide milyonları ilgilendiren son 2 gün! Ödeme ve başvurular 31 Mart'ta sona eriyor         
11:51
Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor Gelin-kaynana, tarımın yapılamadığı Orta Toroslar'da mantar üretiyor         
10:46
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor Hibe desteğiyle aldığı yem makinesiyle besledi! 1,5 tonluk boğayı araba fiyatına satıyor         
10:27
Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü Çekya'nın en zengini Kellner helikopter kazasında öldü         
10:21
700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor 700 yıllık Mihalgazi'nin kılıcı, Osmanlı'dan günümüze gelen en eski tarihi eser olarak biliniyor         
09:27
İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin İki haftadır sırra kadem basan Özlem Zengin'den dikkat çeken paylaşım: Danışmanlarınıza selam söyleyin         
08:59
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada Kabine bugün toplanıyor! Büyükşehirlerde tam kapanma gibi Ramazan ayına özel çok sert tedbirler masada         
07:10
Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf Dünyaca ünlü 8 futbolcuyla birlikte oldu, şimdi hamile! Güzel modelden çarpıcı itiraf         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2021 15:41:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Plastik, sac-metal, bakır, alüminyum ve PVC'de yüksek fiyat sıkıntısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei