Üye Girişi
Plastik Sektörü İSO 500'e damgasını vurdu! - Son Dakika

Plastik Sektörü İSO 500'e damgasını vurdu!

01.06.2021 14:59
Plastik Sektörü İSO 500'e damgasını vurdu!, System.String[]

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: "Raporu incelediğimizde gördüğümüz en belirgin husus plastik sektörü ve etkileşimde olduğu diğer çevreci endüstrilerin listeye damgasını vurduğudur" dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan 2020 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu raporunu değerlendiren

Listede yer alan plastik işletmelerinin büyüme oranının diğer sektörlerin ortalamasının çok üzerinde olduğunun altını çizen Ömer Karadeniz, "İSO 500 listesinde yer alan firmaların ciroları %15,3 oranında artış gösterirken, listede yer alan plastik mamul üreticilerinin cirosunun %28,9 artmış olduğunu görüyoruz. Tabii plastik sektörünün gerçek etkisini bu rakamlarda tam olarak anlatamıyor. Bildiğiniz üzere listede en üst sıralarda yer alan otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde plastik sektörünün büyük bir katkısı söz konusu. Örneğin ortalama bir araçta 200 kg'a yakın plastik kullanılıyor ve bu yakıt sarfiyatını had safhada azaltarak karbon ayak izimizi azaltıyor. Gene listede büyük bir yekün oluşturan gıda sanayine de ambalaj üretimimizle destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Tüm İmalat Sanayi Açısından Stratejik Öneme Sahip

Plastik sektörünün tüm imalat sanayi açısından stratejik önemi haiz olduğunu söyleyen Ömer Karadeniz, "Plastik sektörü 30'dan fazla sektöre ara girdi sağlıyor o kapsamda sektörümüzde meydana gelen gelişmeler de adeta bir domino etkisi ile tüm imalat sanayimizi etkiler nitelikte. Örneğin 2020 yılının son çeyreğinden bu yana yaşamakta olduğumuz yüksek fiyat düzeyi sadece plastik mamul üreticilerimizin değil tüm sanayi kollarının girdi maliyetlerinin artmasına sebep olmuştur. Bu sebeple kamunun plastik sektörüne gereken önemi vererek bu alanda yatırımları özendirmesi ve sektörün yıllardır devam eden, artık kökleşmiş olan hammaddede ithalat bağımlılığını ortadan kaldıracak adımları atması önem arz etmektedir. Bilhassa Adana'nın Yumurtalık bölgesinde hayata geçirilecek olan petrokimya yatırımına yenilerinin eklenmesi, sektörün küresel arz şoklarına karşı daha dirençli hale gelmesi açısından kritik bir hamle olacaktır" dedi.

Geleceğin Sektörü Plastik

Plastiklerin esnek yapıları sayesinde çok farklı alanlarda kullanıldığını belirten Karadeniz: "Özellikle mühendislik plastikleri alanında yaşanan gelişmeler sayesinde plastikler hızla geleneksel malzemelerin yerini almaktadır. Bunun bir neticesi olarak hızlı büyüme trendini devam ettiren plastik sektörünün 2050 yılına gelindiğinde üretimini yaklaşık 3 katına çıkaracağı öngörülmektedir. Bu artışın başlıca itici gücü ise son yıllarda daha sık duymaya başladığımız döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi kavramının hedeflerine en uygun malzemenin plastikler olmasıdır. Hemen her plastik türü alternatif malzemelere kıyasla daha kolay geri dönüştürülebilmekte olduğu gibi kimyasal geri dönüşüm alanında yaşanan teknolojik atılımlar sayesinde elde edilen ürünler birincil ürün kalitesinde olmaktadır. Önümüzdeki süreçte plastikler pazar payını arttırırken en hızlı büyüme alanı geri dönüşüm sektöründe olacaktır" dedi.

Sektörün Listedeki Ağırlığı Artmaya Devam Edecek!

Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik-elektronik ve inşaat başta olmak üzere 30'dan fazla sektöre ara girdi sağlayan ve bu yapısı sebebiyle en stratejik sektörlerden olan plastik sanayinin gelecek dönemde de ortalamanın üzerinde büyüyeceğine olan inancını dile getiren Ömer Karadeniz, "Ülkemiz plastik sektörünün tüm yapısal sorunlarına ve noksanlarına rağmen diğer imalat sanayilerine kıyasla ortalamanın üzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. Zira insanlığın önündeki en önemli sorunlardan bir tanesi küresel ısınma ve bu sorunun önüne geçmek için mutlak suretle karbon ayak izimizi azaltmamız gerekiyor. Karbon salımımızın yaklaşık %20'sinin ulaştırma ve taşımacılık kaynaklı olduğunu göz önünde bulundurursak gerek taşıt üretiminde gerek ambalajda daha hafif malzemelere ihtiyaç duyulacağı aşikardır. İşte bu noktada plastiklerin en büyük potansiyeli barındırması sebebiyle gelecek yıllarda da hem dünyada hem ülkemizde hızlı büyümelerini sürdüreceklerini ve bunun bir neticesi olarak İSO 500 içerisinde de sektörün ağırlığını arttırmaya devam edeceğini öngörebiliriz" dedi.

Ömer Karadeniz, Karadeniz, Plastik, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Plastik Sektörü İSO 500'e damgasını vurdu! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Cinsel saldırı sanığı Musa Orhan'ın avukatı, genç kızın babasını suçladı: Kızını koruyamadı! Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Giriş ücretleri cep yakıyor! Çamlıca Kulesi ziyaretçilerine kapılarını açtı: Tam 60, indirimli 30 TL Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Esnafa 6 ayı geri ödemesiz 200 bin liraya kadar verilecek Nefes Kredisi'nde başvurular başladı Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek

Son Dakika Haberleri
15:40 Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı
15:31 Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı
15:24 Stajyer avukatın ölümünde kahreden ayrıntı! Nişan öncesi temizlik yaparken düşmüş
15:23 Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı
15:22 Fatih Terim ile yolları ayıran Galatasaray'la ilgili yeni iddia: Abdurrahim Albayrak, Okan Burak ile görüşüyor
15:16 Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı
15:00 İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar
14:54 Kılıçdaroğlu, "Atatürk kırmızı çizgimizdir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi: O çizgi Saray'a yaklaşırken renk değiştiriyor
14:28 Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı
14:21 Fenerbahçe, David Luiz için devrede! Transferi Alex de Souza bitirecek
Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı Bakan Koca açıkladı: 50 yaş üzeri vatandaşların aşı programı bugün itibarıyla başladı         
15:40
Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle Haluk Levent, çalışamamaları nedeniyle "Perişanız" diyen müzisyenlerin faturalarını ödemek için çağrı yaptı         
15:32
Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı Duruşmaya gelen taraflar adliye önünde birbirine girdi: 2 kişi yaralandı         
15:23
Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere Çalışamadıkları için sitem eden ünlülere "Homurdanmayın" diyen Cüneyt Özdemir, tepkilerin ardından geri adım attı         
15:17
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük oyuncu Durul Bazan ile aşk yaşıyor         
14:40
Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak Meltem Miraloğlu sabun ticaretine başladı! Eşinin üzerinden şirket kuracak         
14:32
Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı Son Dakika! Sedat Peker'in ağabeyi Atilla Peker'in açıklaması üzerine Kutlu Adalı cinayetine yönelik soruşturma başlatıldı         
14:29
Dilencinin sakladığı paralar yanındaki bebek bezinin içinde çıktı Dilencinin sakladığı paralar yanındaki bebek bezinin içinde çıktı         
13:38
İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor İşkenceci kocasını öldürmüştü! Melek İpek, yaralarını çiftlik evinde sarıyor         
13:14
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir         
12:10
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 15:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Plastik Sektörü İSO 500'e damgasını vurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement