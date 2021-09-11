PLASTİK ŞİŞELER KAMYONETTEN DÜŞTÜ, SÜRÜCÜ YOLA DEVAM ETTİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, üzerinde atıkların olduğu, seyir halindeki kamyonetten plastik şişeler, yola düştü. Sürücünün fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, yoldan geçen diğer sürücülerin tepkisini çekti.

Diyarbakır- Elazığ yolunda, plastik atık taşınan kamyonetten rüzgarın etkisiyle düşen şişeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonet sürücüsünün durumu fark etmesine rağmen yoluna devam etmesi, görüntü çeken sürücülerin tepkisine neden oldu. Kamyonet sürücüsü, kısa süre sonra yol üzerinde gözden kayboldu.