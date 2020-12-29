Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü - Son Dakika

Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü

29.12.2020 08:09
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir butik otel personelinin temizlik kampanyası kapsamında topladığı 350 adet 1.5 litrelik pet şişe, yılbaşı ağacına dönüştürüldü.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bir butik otel personelinin temizlik kampanyası kapsamında topladığı 350 adet 1.5 litrelik pet şişe, yılbaşı ağacına dönüştürüldü. Geri Dönüşüm Sanatçısı ve Mimar Gülnur Özdağlar'ın (57) pet şişeleri kesip, 'beyaz bir sayfayı' temsil etmesi için beyaza boyayıp, ışıklandırarak yaptığı, butik otelin girişinde sergilenen yılbaşı ağacı, büyük ilgi görüyor.

Çeşme'nin turistik Alaçatı Mahallesi'nde bulunan bir butik otel, yılbaşı ağacı için çam kesmek ya da plastik çam ağacı satın almak yerine örnek bir projeye imza attı. Gönüllü otel personelinin temizlik farkındalığı yaratmak için başlatılan kampanyada, her pazartesi günü doğadan toplanan 350 adet 1,5 litrelik pet su şişesi biriktirilip, geri dönüşüm sanatçısı Gülnur Özdağlar'a teslim edildi. Gülnur Özdağlar, pet şişeleri kesip şekil vererek, beyaza boyadı. Ardından 2 metrelik demir iskelet üzerine bağlanan pet şişeler yılbaşı ağacına dönüştürülüp, ışıklandırıldı.

Otelin çevreye duyarlı vizyonu sayesinde bir araya geldiklerini belirten Gülnur Özdağlar, "3 yıldır her yılbaşı plastik atıklardan yılbaşı ağacı yapıyoruz. Önceki yıllar yeşil ve turuncu renklerde yapmıştık. Bu yıl beyaz rengi tercih ettik. Plastikten imal edilmiş bir ağaç yerine, çöp yığınına dönüşecek pet şişeleri kullanarak yılbaşı ağacına dönüştürecek bir çalışma yapıyoruz. Her yıl yeni bir tasarımla fakat aynı malzemeyle çalışıyoruz. Bu yıl, zor geçen 2020'yi bitirip, beyaz bir sayfa açma umuduyla bembeyaz bir ağaç yaptık" dedi.'BEYAZ YILBAŞI AĞACIYLA BEMBEYAZ BİR SAYFA'

Otelin ön büro müdürü Kübra Yüksel de yaklaşık 3 yıldır her pazartesi 09.00- 09.30 saatleri arasında çöplerin yoğun olduğu bölgelerde gönüllü otel personeli katı atıkları topladığını belirterek, "Böylelikle hem Belediyemizin temizlik çalışmalarına katkıda bulunuyoruz hem de kendimizi iyi hissediyoruz. Geri dönüşüm felsefesine çok farklı ürünlerle katkı sağlayan Göknur Özdağlar, plastikten dönüşmüş mücevherler yaratıyor. Kendisi her yıl bizim topladığımız pet şişelerden yılbaşı ağacı dekore ediyor. Bunu bir gelenek haline getirmek istiyoruz. Bu yıl yılbaşı ağacımızda beyaz rengi seçtik. Bembeyaz bir sayfa gibi düşünelim istedik. Işıklandırdığımız yılbaşı ağacımız akşamları tam bir görsel şölene dönüyor. Plastikler cam gibi parlıyor. Çevreden atıkları kullanarak yapılan bu ağaç nedeniyle çok takdir ediliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" diye konuştu.


Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü
Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü

Plastik, Dönüşüm, Çeşme, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji tek tek sıraladı! Sağanak, don ve lodos geliyor Suriyeli hacker şebekesi çökertildi, 30 milyon lira ortada kaldı Marmaris'te piknik yapmak, mangal yakmak ve toplu oturmak yasaklandı MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti Barbaros oldu Adres sordukları kişiye daha cevap veremeden kurşun yağdırdılar Kahraman köpek 10 yaşındaki çocuğu kurt saldırısından kurtardı Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti
Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız         
07:47
Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı Çukur'da güldüren sahne! Soygun sahnesinde La Case de Papel dizisine gönderme yapıldı         
07:34
ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı yeniden onayladı ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yaptırımları da içeren tasarıyı yeniden onayladı         
03:39
Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı Koronavirüsün daha bulaşıcı türünün görüldüğü İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 40 bini aştı         
01:08
Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti Depremin ardından bir çok ilde görülen 'ay halkası' vatandaşları tedirgin etti         
00:40
"Mahallemde başka bayrak istemiyorum" diyen kadın, Azerbaycan bayraklarını indirince tepki topladı         
23:15
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü Hastanede yastıkla hastayı boğarak öldüren genç kadının ifadesi dehşete düşürdü         
15:21
Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada Defalarca boynuzladı! Boğanın sahibine saldırısı kamerada         
15:15
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 08:20:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Plastik şişeler yılbaşı ağacına dönüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei