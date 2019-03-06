Son Dakika Haberleri: Plastik Şişelerle Bilgi Evi Bahçesini Rengarenk Yaptılar

Plastik Şişelerle Bilgi Evi Bahçesini Rengarenk Yaptılar

39 dakika önce

Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi evinde öğrenciler, pet şişeleri rengarenk boyayarak bilgi evinin bahçesini süslediler.

Plastik Şişelerle Bilgi Evi Bahçesini Rengarenk Yaptılar, System.String[]
Adapazarı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü'ne bağlı Bilgi evinde öğrenciler, pet şişeleri rengarenk boyayarak bilgi evinin bahçesini süslediler.

Adapazarı Belediyesi Bilgi evinde 5 ana ders Türkçe, İngilizce, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler dersi ile Resim, Müzik, Akıl oyunları ve spor dersleri dışında çeşitli etkinlikler de düzenlenerek çocukların el sanatları da geliştiriliyor. Öğrencilere dersler dışında çeşitli etkinliklerle hem eğlenmeyi hem yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Adapazarı Belediyesi Bilgi evinde, öğrenciler plastik şişe ve kapakları değerlendirerek, hem eğitim aldıkları kursun bahçesini süslediler hem de kendi oyuncak ve kumbaralarını yaptılar. Büyük bir keyifle rengarenk boyadıkları pet şişelerle bahçelerini süsleyen öğrenciler, hem eğlendiler hem süsleme sanatını öğrendiler. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:24 Kaynak: İHA

Adapazarı, Güncel
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