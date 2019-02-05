Son Dakika Haberleri: Plastik Şişesini Alan Pazara Koştu

Plastik Şişesini Alan Pazara Koştu

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde naylon poşet kullanımının azaltılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üç plastik şişe karşılığında bir bez çanta dağıtılan etkinlik ilgi gördü.

Plastik Şişesini Alan Pazara Koştu, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde naylon poşet kullanımının azaltılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, üç plastik şişe karşılığında bir bez çanta dağıtılan etkinlik ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesince kapalı pazar yerinde "Çöpe değil kapalı pazara" adlı etkinlik yapıldı.

Pazara alışveriş için gelen ve yanlarında üç plastik şişe getiren vatandaşlara, belediye görevlileri tarafından bez çantalar dağıtıldı.

Büyük ilgi gören etkinlikte 17 dakikada yaklaşık 10 bin şişe toplandı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde "Sıfır Atık Projesi" yürütüldüğünü hatırlattı.

Plastiğin çevreye büyük zarar verdiğini vurgulayan Bakıcı, "Biz de bu kampanyaya katıldık. Bunlar ücretsiz dağıtılabilirdi ama önemi bizim için geri dönüşüm. Bizim amacımız Bozüyük'te 20 bini aşkın bir şekilde şişelerin plastiklerin geri dönüşümünü sağlamak. İnşallah ona da ulaşacağız." dedi.

İlçede 25 yıldır ikamet eden İsa Kaykıoğlu ise "Doğanın kirlenmemesine vatandaş olarak bizler de bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Güzel bir uygulama, herkese tavsiye ederiz. Doğayı kirletmeyelim, canlıları koruyalım." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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