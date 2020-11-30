"Plastik, teflon tavalardan daha riskli" - Son Dakika

"Plastik, teflon tavalardan daha riskli"

30.11.2020 10:07

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı malzemeler hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Günlük hayatımızda kullandığımız bazı malzemeler hastalıklara davetiye çıkarıyor. Teflon tavaların kanser riskini artırdığına dair iddialar hakkında açıklamalarda bulunan ve vatandaşlara uyarılarda bulunan İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Meral Günaldı, "Teflonun kimyasal ismi politetrafloraetilendir. Teflonun özellikle mutfak eşyalarında kullanıldığı bilinir ama bunun yanı sıra kumaşlarda, ameliyat aletlerinde de görebiliyoruz. Teflon için çok fazla algı var. Kansere neden olan maddelere biz kanserojen maddeler diyoruz. Bunun üzerinde bir süre sonra risk faktörü varsa bazı çalışmalar yapılır. Tıpta böyle bir şey söylemek için öncelikle kanıtlanması gerekir. Teflonla alakalı günümüze kadar yapılmış kesin kanıt yoktur" diye konuştu.

HAYVANLAR ÜZERİNDE ETKİSİ ORTAYA KONMUŞ

Yapılan hayvan deneyleri hakkında bilgilendiren Doç. Dr. Günaldı, "Çok yüksek dozda teflona maruz bırakılmış hayvanlarda karaciğer kanseri, testis tümörü, meme kanseri, pankreas kanserinin görüldüğü ortaya konmuş. Bunlar hayvan deneyleri için geçerli. İnsanlarda henüz böyle bir çalışma yok" ifadelerini kullandı.

MUHTEMEL RİSK FAKTÖRÜDÜR, KESİN BİLGİ YOK

Geriye dönük çalışmalara bakıldığında bazı teflon maddelerine maruz kalarak çalışan kişilerde testis tümöründe riskin arttığının görüldüğüne vurgu yapan Doç. Dr. Günaldı, "Ancak yine de kesin bir kanıt yok. Muhtemel bir risk faktörü kapsamında ele alınabilir. Bu nedenle 'Teflon tavalar ya da tencereler kanser yapar' gibi iddialı bir cümle kurmak kolay değil. Elimizde böyle bir kanıt yok ama riski arttırıcı bir neden olarak ele alabiliriz. Maruziyeti azaltmak mantıklı olabilir" diye konuştu.

BOZULMUŞ MALZEMELERİ KULLANMAYIN

Bozulmuş olan pek çok kimyasal maddenin dönüşerek bazı hastalıklara yol açabileceğinin varsayımlar arasında yer aldığını belirten Doç. Dr. Meral Günaldı, "Bozulmuş maddelerin kullanılmaması gerekir. Sadece mutfakta değil, fabrikalarda da bu tür maddelere maruz kalarak çalışan kişilerde birtakım kanser türlerinin görülebildiğini biliyoruz" dedi.

PLASTİK TÜKETİMİNİ AZALTIN

Kimyasal içeren, doğal olmayan maddelerin kullanımını önermediğini belirten Doç. Dr. Günaldı, "Kanserin nedenlerine baktığımızda sigara en önemlisidir. Alkol, 8 kanserden en az birinin nedenidir. Beslenme bozukluğu, özellikle de obezite riskini artırmaktadır. Fiziksel aktivitenin az yapılmış olması, sebze meyvenin az tüketiliyor olması Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmiş faktörlerdir. Plastikler de kansere etkilidir ve mümkün olduğunda tüketimini azaltmak gerekir. Katkı maddeli içecekler de hem hormonal bozukluklara hem de kansere yol açma riski taşır. Gelecek dönemde bunların ne getireceğini bilmiyoruz. Sadece kimyasal maddeler değil, viral enfeksiyonlar da buna neden olmaktadır. Çevre kirliliğinde en önemli etken faktör plastik maddelerdir. Bunlar doğada yüzyıllar boyunca kalarak yok olmayarak canlıların, bitkilerin, hayvanların da maruziyeti sonrasında çevre kirliliğine de neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Plastik, teflon tavalardan daha riskli

Kimyasal, Plastik, Florya, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Plastik, teflon tavalardan daha riskli' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Son dakika: BDDK, bankaların yurt dışı kuruluşlarla yapacağı TL işlemlerinde sınırı artırdı Korona şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi! Erken teşhisle hayata tutundu Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Bir mutfakları bile yok! 6 çocuklu aile branda kaplı evde yaşam mücadelesi veriyor Sigorta devi Aegon, Türkiye dahil 4 ülkedeki faaliyetlerini satıyor Burhan Kuzu hakkındaki cinayet iddialarına oğlundan yanıt: İki kez Sitokin Fırtınası'na maruz kalınca kurtarılamadı
Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin Maduro canlı yayında telefon numarasını paylaştı: Beni gruplarınıza ekleyin         
10:54
Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor         
10:33
Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi Necip Uysal golden sonra, 15 yıl önce Koray Avcı'nın yaptığı gibi sevindi         
10:24
Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart Rıdvan Dilmen'den Josef de Souza tepkisi: Adam öldürmeye teşebbüsten kırmızı kart         
10:09
Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı Genç anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı         
10:02
Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi Maske takmayan kadın, polisleri tehdit edip gazetecilere tepki gösterdi         
09:57
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı Sağlık Bakanlığı, koronavirüs ve grip arasındaki farkları gösteren bir görsel paylaştı         
22:24
Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Artan vakalar sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi! Yeni kısıtlamalar gelecek mi?         
21:51
CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı CHP'li ilçe başkanının cinsel istismarına uğrayan genç kızın tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı         
21:35
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in paylaşımı, aşkını ortaya çıkardı         
21:24
17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu 17 yaşındaki genç kız, evinde başından vurulmuş halde ailesi tarafından ölü bulundu         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 11:00:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Plastik, teflon tavalardan daha riskli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei