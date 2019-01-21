Plastik Ürünlerdeki BPA, Erkek Üreme Organlarını Tehdit Ediyor

Avrupa Birliği tarafından 16 yıl önce endokrin bozucu maddeler arasında gösterilen BPA'nin toksik madde olduğunu kabul eden ve açıklayan ilk ülke Kanada oldu. Biberonlarda kullanımı ülkemizde de yasaklanan BPA, hayatımızın hemen her alanında tükettiğimiz gıda maddelerinin ambalajlarında kullanılıyor. Damacana su, plastik şişe, meyve suyu ve asitli içecek metal kapları, deterjanlar, plastik oyuncaklar BPA'nın en çok kullanıldığı ürünler. Harward Üniversitesi bünyesinde yapılan bir çalışma, 1 hafta boyunca plastik şişeden su içen deneklerin idrarındaki BPA maddesinin yüzde 69 arttığını bilimsel olarak ortaya koymuştur. 2010 yılında ise Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, yayınladığı raporda BPA'nın anne karnında ve çocukluk çağında zararlı olabileceğine dikkat çekmiştir.

ÖSTROJENİ TAKLİT EDİP, TESTESTERONU DÜŞÜRÜYOR

Yeni doğanlarda beyin gelişimi, büyüme ve davranış bozukluklarına, ayrıca kalp hastalıkları ve karaciğer enzim bozukluklarına neden olduğu belirlenen BPA'ya maruz kalmanın, pek gündeme getirilmeyen ve özellikle erkekleri ilgilendiren zararlarına dikkat çeken Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, "Testosteron, erkekleri kadınlardan ayıran belki de en önemli hormondur. Testisler tarafından üretilir. Sperm oluşumunu, cinsel organın ve testisin büyümesini, sakal ve bıyık çıkmasını, sesin kalınlaşmasını, boyun uzamasını, kasların gelişimini, cinsel isteğin oluşmasını sağlayan temel erkeklik hormonudur. Erkek vücudunda, kadın üreme hormonu olan östrojen de bulunmaktadır. Ancak baskın olan testosterondur. Testosteron ve östrojen hormonları zıt yönlü çalışır. Plastik ürünlerden vücudumuza oral yolla geçen ve östrojeni taklit eden endüstriyel organik kimyasal BPA, östrojen seviyesini yükseltirken, testosteron seviyesini düşürür. Yani erkeklerde zaman içinde kadınlık hormonu seviyesi yükselir" diye konuştu.

ERKEKLERDE KADINLIK HORMONU ARTINCA BUNLAR OLUYOR

Yaşlanma, yoğun stres, sigara ve alkolün testosteronu düşürme hızının, vücudun yağ dokusunda kalan BPA birikintileriyle artacağını belirten Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, "Testosteronun birçok faktöre bağlı bir şekilde zamanla azaldığı bir gerçek. Plastik ürün ve sıvı ambalajlarına uzun süreli maruz kalınarak vücuda alınan BPA, östrojen hormonunu arttırarak bu durumu daha da kötüleştirmektedir. Orta ve uzun vadede ciddi riskler sözkonusudur. Bu risklerin başında sperm kalitesi ve sayısının bozulması, üreme kapasitesinin kısırlığa kadar düşmesi, genital organlar penis ve testislerin küçülmesi ve yumuşaması, cinsel isteği azaltması, sesin azalması, kas kitlesinin yeterli miktara ulaşmamasını sayabiliriz" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ 2 YILDA DAHA DA ARTACAK

BPA'nın penis ve testis boyunu tehdit etmesinin erkekler için ciddi bir özgüven bunalımına ve endişeye davetiye çıkaracağına işaret eden Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, şöyle devam etti: "Penis boyu erkekler için bir özgüven ve otorite sembolüdür. Mutlu bir evlilik ve mutlu bir cinsel yaşam açısından gerçekten çok önemsenmektedir. BPA'lı ürünlerin zararları konusunda her yaştan insanın bu konuda duyarlı olmasını tavsiye ediyoruz. Erkekler, vücutlarında dişilik hormonu östrojenin zamanla artmasını istemiyorlarsa plastik ambalajlı gıda ürünlerinden uzak durmalılar.

Plastik ürünlerin vücudumuza verdiği bu zararın yakın zamanda katlanarak artacağını, dünyadaki plastik şişe tüketiminden anlayabiliriz. Dünyada her 1 dakikada 1 milyon plastik şişe satılıyor. 2021 yılında bunun yüzde 20 artacağı öngörülmektedir. Bu tablo, BPA'nın vereceği zararın boyutları konusunda endişelerimizi maalesef arttırıyor."

GENİTAL ORGAN KÜÇÜLMESİNE AMELİYATLI TEDAVİ

BPA'ya uzun süre maruz kalmanın olumsuz sonuçlarından olan penis boyu küçüklüğünün erkekler arasında bir ahlaki bir tabu olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tayfun Türkaslan, "Hemen her erkek, penis boyunun ideal olup olmadığını merak eder. Çoğunlukla bir memnuniyetsizlik sözkonusudur. Sinsi tehlike BPA maddesi, bu memnuniyetsizliği daha arttıracak. Erkekler arasında, penis boyundan kaynaklı özgüven sorununu daha da yaygınlaşacak. Dolayısıyla bu evliliklere yansıyacak. Estetik cerrahide, insan vücudunun estetik ölçülere kavuşturulması için yapılan fonksiyonel işlemlerden biri de penis büyütme ameliyatı. Bu ameliyat, testosteron yetersizliği ya da diğer faktörlere bağlı penis ölçüsü sorunlarına kalıcı çözüm getirmektedir. Erkek genital organının ortalama üçte biri kasık bölgesinde deri altında gömülü durumdadır. Penis büyütme ameliyatı ile deri altında cinsel organı tutan asıcı bağları serbest bırakarak kalıcı uzama elde ediyoruz. Penisin görünen kısmının en az yüzde 20'si oranında büyüme sağlanıyor. Bir kez yapılan bu işlemin tam iyileşme süreci ortalama 6 hafta sürmektedir.

YENİ BİR TOPLUMSAL SAĞLIK SORUNU KAPIMIZI ÇALIYOR

Penis ölçülerini yetersiz gören ve bu ölçüleri arttırmak isteyen erkeklerin sayısı son yıllarda kayda değer bir artış göstermektedir. Yetişkinlerin penis boyu sorununa, anne karnında BPA'ya maruz kalan yeni ve sonraki nesillerin de eklenmesiyle ciddi ve yaygın bir toplumsal sağlık sorunuyla karşı karşıya kalabiliriz. Yetişkinler kadar anne adaylarının ve çocukların doğumdan itibaren BPA'lı ürünlerden uzak durması, sağlık bir nesil için çok önemli."