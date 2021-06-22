Son dakika haberleri: Drone - Plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın (3)

Son dakika haberlerine göre Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor. Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

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