Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında patent başvuruları arttı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında patent başvuruları arttı - Son Dakika Ekonomi

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında patent başvuruları arttı

6 saat önce

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında 804 patent başvurusu yapıldı.

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında patent başvuruları arttı, System.String[]

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatında 804 patent başvurusu yapıldı.


Otomotivden perakendeye, beyaz eşyadan kimyaya birçok alanda kullanım alanına sahip plastik ve kauçuk ürünleri imalat sektörü, patent alanında da önemli atılımlar yapmaya başladı. Sektördeki patent sayıları kıyaslandığında yıllar bazında ciddi bir ivmenin yakalandığı belirtiliyor.


Türkiye'de patent ve faydalı model konusunda sektörlerin birçok alanda farklı çalışmalar yaptığını anlatan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, "Ülkemizde Ar-Ge ve buna bağlı olarak patent-faydalı model çalışmaları önemli bir yere sahip. Bu alanda yapılan çalışmalar her geçen gün artarak devam ediyor. Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı sektörünü ele aldığımızda patent alanında yapılan çalışmaların rakamlara yansıdığını görmek mümkün. Bu sektörde 2018 yılında 341 yerli, 463 tane de yabancı patent başvurusu gerçekleştirilmiş durumda. Toplama baktığımızda 804 patent başvurusu gerçekleşmiş. Son 9 yıla baktığımız bu sektördeki patent sayılarında istikrarlı bir ivme görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.


"Patentlerdeki yerlilik oranı ülkemizi bir üst lige taşır"


Plastik sektöründe son 5 yıllık dönemde, yılda ortalama 850 milyon dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapıldığının altını çizen Akbulut, "Toplam yatırımın yüzde 36sını presler ve diğer makineler, yüzde 22sini enjeksiyon, yüzde 18ini ekstrüzyon, yüzde 5ini termoform, yüzde 2sini şişirme ve yüzde 17sini aksam ve parçalar oluşturuyor. Pazar itibarı ile ele aldığımızda bu makinelerdeki patent oranlarındaki yerlilik ülkemizi katma değerli üretim konusunda bir üst lige taşıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.


Diğer taraftan plastik sektöründe markalaşmanın öneminden bahseden Akbulut, "Markalaşma firmaların katma değerini artıran en önemli unsurların başında geliyor. Bu alanda atılacak adımlar firmalara hem prestij hem de karlılık olarak geri dönecektir. Özellikle sektörde ihracat yapan firmaların markalaşma konusuna daha fazla önem vermesi gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye, Plastik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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