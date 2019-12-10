Plastik ve metal atıklarla 200 kiloluk balık heykeli yaptı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), denizden topladığı plastik ile hurdacılardan aldığı metal atıkları ile 200 kilo ağırlığında balık heykeli yaptı.

Reyhanlı ilçesinde 25 yıldır sanatın içinde olan, mozaik ve hurda ile çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, bu kez çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için çalışma yaptı. Altınorak, Samandağ ilçesinde sahilden topladığı plastik atıklarla, hurdacılardan temin ettiği çeşitli metal parçaları birleştirerek balık heykeli yaptı. Heykelin ismini Koi (japon balığı) koyan Altınorak, daha önce de metal parçaları kullanarak at, tavus kuşu, geyik, flamingo ve çeşitli çaplarda heykeller yapmıştı.

Eserin 3 ay boyunca yaptığı çalışmalarla tamamladığını anlatan Altınorak, "Hurdacılardan metal ve oyuncakları topladım. Gelecek nesilleri temsil etmesi için sokaktan topladığım atıklarla, Samandağ ilçesinde sahile vuran ve çevre kirliliği yapan plastik atıkları toplayarak işe başladım. Balığın baş kısmını, ağız ve gözlerini metallerle yaptım. Buradaki amacım ve insanlara mesajım ise geleceğimizin teminatı olan nesillerimize temiz bir dünya bırakmak ve geri dönüşüm malzemesi ile nelerin yapılarak topluma kazandırılabileceğini göstermektir" dedi.

Bir diğer amacının da özellikle denizlerde ve sahil kentlerinde yaşanan çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu söyleyen Altınorak, balığı Mardin 'deki bir geri dönüşüm firmasının talebi üzerine yaptığını belirtti. Altınorak, 3 ayda tamamladığı balık heykelinin, 200 kilo ağırlığında, boyunun 2, eninin 3 metre olduğunu, 2 bin adet materyal kullandığını kaydetti.

SIFIR ATIK PROJESİ'Nİ DESTEKLİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ni de desteklediğini sözlerine ekleyen Altınorak, "Sanatçılar olarak sıfır atık projesini gönülden destekliyoruz. Halkımızın da buna önem vermesini umuyoruz. Geri dönüşümle yapılan eser, amacı doğrultusunda yerini bulsun. Dünya hepimizin, çöpleri yerlere atmayalım, dünyamızı kirletmeyelim" diye konuştu.