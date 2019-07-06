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Plastik yüklü tır alev topuna döndü

6 dakika önce

Plastik yüklü tır alev topuna döndüMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.

Plastik yüklü tır alev topuna döndü
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen yangında plastik yüklü tırın dorsesi kullanılmaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tarık A. idaresindeki 73 DK 067 çekicisi ile Pozantı Adana istikametine seyir halinde olan tır, Çöplük mevkiine geldiği sırada 34 YJ 8982 plakalı dorsesinden alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören araç şoförü Tarık A. aracını durdurarak itfaiyeye haber verdi.
Plastik boru yüklü tırı saran alevlere ilk müdahaleyi Tarsus İtfaiyesi ekipleri yaptı.
Kısa sürede alevlerin büyümesini engelleyen ekipler aracı soğutarak çekiciye sıçramasının önüne geçtiler.
TEM otoyolunda meydana gelen yangın nedeniyle otoban polisi ve jandarma trafiğin aksamaması ve her hangi bir başka kazaya sebebiyet vermemek için uzun süre uğraş verdiler.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Plastik yüklü tır alev topuna döndü
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:40 Kaynak: İHA
Plastik, Tarsus, 3. Sayfa
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