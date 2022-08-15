Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

15.08.2022 00:57
Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde plastik yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı.

Mardin'in Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde plastik yüklü bir tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle İpekyol'da kilometrelerce kuyruk oluştu.

Alınan bilgilere göre, Kızıltepe ve Derik ilçeleri Üçyol mevkiinde İpekyolu üzerinde plastik yüklü 21 ACL 658 plakalı tırın dorsesinde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı dorseden ayırdı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapanırken, metrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen tırın dorsesinde maddi hasar meydana geldi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Kızıltepe, İtfaiye, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Plastik yüklü tırın dorsesinde yangın çıktı, yolda kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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