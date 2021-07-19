Plastikleri yakmak isterken, yangın çıkardı - Son Dakika

Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü Mahallesi'nde yaşayan Levent E., göl kenarındaki tarlasında plastikleri toplayıp, ateş yaktı. Kısa süre sonra alevler, rüzgarın da etkisiyle çalılık alana yayıldı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen Mihalıççık Belediyesi itfaiyesi, yakındaki termik santralin itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri, yangını söndürdü. Yangında 6 dönüm çalılık alan zarar gördü. Tarla sahibi Levent E. hakkında 'kazaen yangına sebebiyet vermek' suçundan soruşturma başlatıldı.

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