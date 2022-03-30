PLAT Başkanı yeniden İmer Özer oldu - Son Dakika
Üye Girişi

PLAT Başkanı yeniden İmer Özer oldu

30.03.2022 10:41
PLAT Başkanı yeniden İmer Özer oldu

Özel markalı ürünler (Private Label) sektörünün Türkiye'deki gelişimine destek olan Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği'nin (PLAT), 10. Genel Kurulunda yeniden İmer Özer başkan olarak seçildi.

Özel markalı ürünler (Private Label) sektörünün Türkiye'deki gelişimine destek olan Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği'nin (PLAT), 10. Genel Kurulunda yeniden İmer Özer başkan olarak seçildi.

PLAT'tan yapılan açıklamaya göre, 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart'ta Kocaeli GEBKİM OSB'de yapıldı.

Açılış konuşması ve divan kurulunun seçimi ile başlayan genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından PLAT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İmer Özer, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun sunumunu gerçekleştirdi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaç ve sektörün önde gelen temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen genel kurulda, Özer ve ekibi oybirliği ile yönetim kurulu üyeliklerine seçilerek güven tazeledi.

"Market enflasyonunu doğru ölçme mücadelemiz var"

Açıklamada, genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Özer, şunları kaydetti:

"Öncelikle ne iş yaptığımızın halkımız tarafından da anlaşılması öncelikli hedefimiz. Enflasyonun el freni konumunda olan Private Label'i daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Sosyal sorumluluk çalışmalarımıza devam edeceğiz. Türkiye genelinde 13 adet devlet okuluna fen laboratuvarı yaptık, daha da yapacağız.

Üyelerimizden yapılan zirvelerin daha sık gerçekleştirilmesi için yoğun bir istek vardı. Biz de bu talep doğrultusunda daha büyük zirveler yapmaya yönelik yol haritası belirledik. Son dönemde konuştuğumuz en önemli şeylerden biri de ekonomi. Alanında uzman ekonomistlerle buluşmalar organize edeceğiz. Güncel piyasanın durumunu ve analizini anlamak geleceğe yön vermek adına hepimize faydalı olacaktır."

İhracatla alakalı sektördeki bütün oyuncuların, ihracat tarafındaki gücünü artırmaya yönelik yurt dışı alım heyetleri oluşturmayı planladıklarını belirten Özer, "Türkiye'deki market markaları enflasyonunu doğru ölçmek için bir mücadelemiz var. Market Markaları Enflasyonu (MAMFE) adı altında bir çalışma da gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde ülkemiz ekonomisinin kalkınmasında öncü rol oynayacağız" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 63 kişi hayatını kaybetti TİM BAŞKANI GÜLLE: PANDEMİ TÜRKİYE İÇİN KALDIRAÇ ETKİSİ YAPTI TİM BAŞKANI GÜLLE: PANDEMİ TÜRKİYE İÇİN KALDIRAÇ ETKİSİ YAPTI

Türkiye, Market, Mart, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PLAT Başkanı yeniden İmer Özer oldu - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız va Batuga duygularını saklayamadı
10:37 Perşembe ve Cuma günü Afrika'dan çöl tozu geliyor! Uzmanlar uyardı: Yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dışarı çıkmasın!
10:33 Şarkıcı Aynur Aydın süper mini eteğiyle konser verdi!
10:29 Üç Kız Kardeş'te dün akşam neler oldu? Rüçhan, Mine'yi tehlike olarak gördü
10:29 Burak Yılmaz'dan şaşırtan sürpriz! Deneyimli futbolcu tekrar Süper Lig'de
10:11 Koronavirüs aşısından hayatını kaybeden kişinin ailesine 200 bin dolar tazminat!
10:09 Hükümet KDV indirimine gitti, fırsatçılar fiyatları 2-3 katına çıkardı
10:03 Edirne'de şoke eden olay! İstediği sigara kalmayınca büfe sahibini bıçakladı
09:56 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam Gülben'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
09:54 Bir yanda müzakere bir yanda sokaklarda çürüyen cesetler: Kiev yakınındaki İrpin'de insanlığın öldüğü görüntüler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 10:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: PLAT Başkanı yeniden İmer Özer oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement