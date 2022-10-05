Spotify podcast'leri kontrol altına alıyor!

Spotify, İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olarak öne çıkıyor. Platform üzerinde neredeyse sınırsız müzik seçeneği olduğu gibi birçok podcast de bulunuyor. Bu podcast'lerin kimisi kullanıcılar için oldukça yararlı olurken, bazen ise zararlı içerikler de oluşturulabiliyor.

Spotify, zararlı içerikleri engellemek için yeni bir adım attı

Platform üzerinde bu gibi zararlı içerikleri ortadan kaldırmak isteyen Spotify, podcast'leri kontrol edebilecek bir şirket satın aldığını açıkladı. Spotify'dan yapılan açıklaaya göre, bünyelerine kattıkları Kinzen şirketi, birden fazla dilde olası zararlı içeriği ve nefret söylemini analiz etmek için makine öğrenimi ve insan uzmanlığını kullanıyor.

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Spotify, Kinzen'in platformun daha güvenli ve keyifli bir deneyim sunmamıza yardımcı olacağını belirtti. Kinzenn'in kullandığı teknolojinin özellikle podcast'ler ve diğer ses formatları için uygun olduğu belirtilirken, Spotify üzerindeki bu tür zararlı içeriklerin kontrolü için oldukça önemli olduğu ifade ediliyor.

Ünlü platforma, yüzlerce farklı dilde zararlı içerikleri tespit etmenin oldukça zor olduğunun altını çizerken Kinzen'in bu konuda büyük yardımları olacağını belirtiyor. Buna göre, Kinzen, Spotify'ın kötüye kullanım ortamını tespit etme ve platformda ortaya çıkan tehditleri belirlemesine yardımcı olacak.

Aslında bu iki şirket 2020 yılından bu yana birlikte çalışıyor. İlk olarak içerik içerisindeki yanlış bilgilendirmeler için birlikte çalışan şirketler, özellikle COVID-19 konusunda ortaya atılan bazı yanlış bilgileri bu sayede filtrelerinden geçirebildiler.

Pandemi döneminde Sportify üzerinden birçok yanlış bilgi içerilen podcast yayınlanmış ve platform büyük tepki toplamıştı. Yüzlerce doktor ve bilim insanı, Spotify'ı yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek için bir politika yürürlüğe koymaya çağırmıştı. Bu gelişmeler üzerine Spotify, podcast bölümlerine COVID-19 ile ilgili çeşitli önlemler almıştı.

Spotify, Kinzen'i bünyesine katarak gelecekte yaşanabilecek bu tür yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu adımın ne kadar yararlı olacağını ise hep beraber bekleyip göreceğiz. Peki siz Spotify üzerindeki zararlı podcast'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.