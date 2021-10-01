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Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı - Son Dakika

Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı

01.10.2021 10:11
Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı, System.String[]

Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında yer alan BlueStacks, mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut oyun hizmeti olarak geliştirdiği BlueStacks X'i piyasaya sundu.

Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında yer alan BlueStacks, mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut oyun hizmeti olarak geliştirdiği BlueStacks X'i piyasaya sundu. Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz oyun yayını sunan BlueStacks X'e iOS, Android, Windows 11, Mac, Chromebook'larda ve bazı akıllı TV'lerde mobil tarayıcı üzerinden erişilebiliyor.

Küresel salgın döneminde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de evlerde geçirilen sürede yaşanan artış, dijital oyunlara ilgiyi artırdı. Bu süreçte erişilebilirliğini artıran dijital oyun sektörü, online ortamda sunduğu sosyalleşme imkanıyla önemli bir büyüme elde etti.

TÜRKİYE'DE OYUNCU SAYISI 36 MİLYONA ULAŞTI

Gaming in Turkey tarafından hazırlanan "Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu"na göre, Türkiye'de oyun sektörünün büyüklüğü 880 milyon dolara, oyuncu sayısı 36 milyona ulaştı. Küresel pazarlarda adından söz ettirmeye başlayan Türkiye'deki oyun sektörü, dünyada 18. sıraya yükseldi. Dünyanın önde gelen mobil oyun platformları arasında sayılan BlueStacks, mobil oyunlar için dünyanın ilk bulut tabanlı oyun hizmeti olarak geliştirdiği BlueStacks X'i Türkiye'de pazara sundu. Ücretsiz olarak erişilebilen BlueStacks X, 14 ülkede 200'den fazla oyunun tarayıcı üzerinden canlı olarak yayınlanmasını ve Discord botları aracılığıyla kullanılmasını sağlıyor. Kullanıcıların oyunları indirmeye gerek kalmadan tarayıcı üzerinden oynayabildiği BlueStacks X'e, BlueStacks kullanıcıları da erişebiliyor. Oyuncular, oyunu herhangi bir cihazda başlatıp kaydettikten sonra farklı bir cihazda oynamaya devam edebiliyor.

"OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

BlueStacks Inc. CEO'su Rosen Sharma, "PC'de android oyunlarının öncüsü ve dünyanın önde gelen mobil oyun platformu olarak, dünyanın ilk bulut tabanlı oyun akışı BlueStacks X'i pek çok ülkenin ardından Türkiye'ye kazandırdık. BlueStacks X'e Windows 10 ve 11, Mac, iOS, Android, Mac, Chromebook ve Raspberry Pi'de, hatta bazı akıllı TV'lerde mobil tarayıcı üzerinden erişilebiliyor. BlueStacks, App Player kullanıcıları tarafından da kullanılabiliyor. Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın sunan piyasadaki tek bulut tabanlı oyun hizmeti olarak oyunun kurallarını değiştireceğiz" dedi.

HİBRİT BULUT TEKNOLOJİSİYLE DESTEKLENİYOR

BlueStacks X'in BlueStacks'in kardeş şirketi now.gg ile ortaklaşa oluşturulan hibrit bulut teknolojisi tarafından desteklendiğine dikkat çeken Sharma, konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Hibrit cloud teknolojisi ile bulutun bilgi işlem ve grafik işlemenin parçalarını uç noktalara boşaltmasını sağlayarak bulut maliyetlerini önemli ölçüde azalttık. Bu sayede teknolojimizi kullanıcılara ücretsiz bir hizmet olarak sağlıyoruz. Bu hizmete hem yerel bir istemci hem de yerel grafik işleme yeteneğine sahip tarayıcılar aracılığıyla ulaşılabiliyor. Şeffaf bir teknolojiye sahip olan BlueStacks X, oyun geliştiriciler için herhangi bir entegrasyon gerektirmiyor."

DÜNYADA 1 MİLYAR İNDİRMEYİ GEÇTİ

Tarayıcı bağımsız bir uygulama olan BlueStacks App Player'ın dünyada kısa süre önce 1 milyar indirmeyi geçtiğine dikkat çeken Sharma, "Bunun bir sonraki adımı da BlueStacks X" dedi.

Hibrit bulutun BlueStacks X'i başlatmayı ekonomik olarak uygun kılan büyük bir teknolojik atılım olduğunu söyleyen Sharma, "En iyi mobil oyun geliştiricilerinin güvenilir iş ortağıyız. BlueStacks X ve Discord entegrasyonu gibi sahip olduğumuz diğer yenilikler de bize heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARIN YENİ GÖZDESİ: DİSCORD

Discord'un son dönemlerde oyuncuların en fazla vakit geçirdiği platformlardan biri olduğunu söyleyen Sharma, BlueStacks X'i Discord botu olarak başlatmanın çok yenilikçi ve akıllı bir adım olduğunu belirtti. Sharma, "Şu an 200'den fazla oyuna sahip BlueStacks X'e her hafta yeni oyunlar ekleyerek kütüphanemizi genişletiyoruz. Zaman içinde eklenen diğer oyunlarla birlikte harika bir RPG ve strateji oyunları koleksiyonuna sahip olacağız" diye konuştu.


Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı
Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı

Discord, Android, oyunlar, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Platform ve cihazlar arasında mobil oyunlar için ücretsiz yayın başladı - Son Dakika


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